«РВ»: ВС РФ перерезали основной путь снабжения ВСУ в Волчанске

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Российские военные перерезали основной путь снабжения группировки украинских войск в Волчанске. Об этом пишет Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».
Отмечается, что ВС РФ одним точным ударом полностью разрушили дамбу через реку Северский Донец вблизи Старого Салтова, по которой осуществлялось снабжение группировки ВСУ.
На опубликованных каналом кадрах виден прилёт по сооружению и взрыв.
Ранее в этот день сообщалось, что президент США Джо Байден поручил направить Киеву военную помощью в размере 400 миллионов долларов. В рамках этого пакета будут предоставлены продукция и услуги Пентагона, средства на военное образование и подготовку кадров для оказания помощи ВСУ.
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На опубликованных каналом кадрах виден прилёт по сооружению и взрыв.
Ранее в этот день сообщалось, что президент США Джо Байден поручил направить Киеву военную помощью в размере 400 миллионов долларов. В рамках этого пакета будут предоставлены продукция и услуги Пентагона, средства на военное образование и подготовку кадров для оказания помощи ВСУ.
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Анастасия Чинкова