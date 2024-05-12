Российские войска освобидил четыре новых населенных пунтка в Харьковской области

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ВС РФ освободили населенные пункты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области, об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
В ведомстве добавили, что в районах населенных пунктов Дегтярное, Волчанск и Казачья Лопань Харьковской области нанесли поражение живой силе и технике подразделений 14-й механизированной бригады ВСУ, 110-й и 113-й бригад теробороны.
«Потери противника за сутки составили до 100 военнослужащих, два танка, боевая бронированная машина "Козак" и четыре автомобиля. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: 155 мм самоходная артиллерийская установка "Caesar" производства Франции, две 152 мм гаубицы Д-20, 122 мм гаубица Д-30, две боевые машины реактивной системы залпового огня "Vampire" чешского производства, а также боевая машина реактивной системы залпового огня "Град"», — подчеркнули в Минобороны.Читайте также:
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Артем Кузьмин