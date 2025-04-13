CNN Turk: переговоры РФ и Украины по Черному морю состоятся 15-16 апреля

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Переговоры России и Украины по судоходной безопасности в Черноморье состоятся в турецкой Анкаре 15-16 апреля, сообщает CNN Türk, ссылаясь на Минобороны Турции.
«В штабе ВМС Турции в Анкаре 15-16 апреля пройдут переговоры представителей России и Украины по безопасности в Черном море», — сказано в публикации.Глава МИД РФ Сергей Лавров говорил накануне со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом на дипломатическом форуме в Анталье о ситуации в Закавказье и Черном море. Глава МИД Турции отмечал, что двери его страны открыты для российско-украинских переговоров, если стороны согласятся.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп говорили по телефону, 18 марта, о незамедлительных технических обсуждениях по прекращению огня на Черном море.
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Никита Кротов