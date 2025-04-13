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Подразделения группировки войск «Центр» освободили населённый пункт Елизаветовка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Ранее глава пресс-центра группировки «Запад» Иван Бигма заявил, что российские бойцы уничтожили две группы иностранных наемников в Купянском районе Харьковской области Украины.
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Анастасия Чубина