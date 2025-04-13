В Кремле раскрыли, почему Киев не соблюдает мораторий на удары

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Киевский режим либо не хочет соблюдать месячный мораторий на удары по энергообъектам, либо не контролирует украинских боевиков, заявил журналисту Павлу Зарубину представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Здесь два варианта: либо киевский режим не хочет соблюдать этот мораторий, либо не может держать свои части, своих военных под контролем. И то, и другое катастрофично», — пояснил Песков.
Пресс-секретарь добавил, что все больше государств и политиков замечают несоблюдение украинской стороной моратория на удары по объектам энергетики.
«Поэтому все больше и больше стран, международных политиков обращают на это внимание», — заключил Песков.
Договоренность о месячном моратории на удары по энергообъектам России и Украины была достигнута в ходе российско-американских переговоров, 24 марта, в Саудовской Аравии.
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