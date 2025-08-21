CNN утверждает, что Путин передал замглавы ЦРУ орден Мужества, а не орден Ленина
Американский телеканал CNN сообщил, что президент России Владимир Путин якобы передал орден Мужества заместителю директора ЦРУ по цифровым инновациям Джулиан Галлиной. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает KP.ru.
Отмечается, что награда была передана через спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. Предположительно, вручение ордена связано с гибелью в зоне СВО в 2024 году Майкла Глосса – сына сотрудницы ЦРУ.
CNN утверждает, что российская сторона выразила таким образом соболезнования семье погибшего, а Уиткофф лично передал награду родственникам военнослужащего.
Изначально в ряде источников предполагалось, что речь идёт о вручении ордена Ленина, однако позднее было уточнено, что американскому посланнику передали орден Мужества – одну из высоких госнаград России, вручаемую за проявление личного мужества и героизма.
