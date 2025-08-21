CNN утверждает, что Путин передал замглавы ЦРУ орден Мужества, а не орден Ленина

21 августа 2025, 13:26

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Американский телеканал CNN сообщил, что президент России Владимир Путин якобы передал орден Мужества заместителю директора ЦРУ по цифровым инновациям Джулиан Галлиной. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает KP.ru.