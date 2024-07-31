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Стало известно, почему боевики ВСУ оказались в критической ситуации под Красноармейском

iDNES: ВСУ оказались в тяжелой ситуации под Красноармейском из-за нехватки людей
31 июля 2024, 15:23
Фото: iStock/Olha Romaniuk

Фото: iStock/Olha Romaniuk

Подразделения ВСУ оказались в тяжелой ситуации под Красноармейском из-за нехватки людей. Об этом информирует издание iDNES.
В материале отмечается, что России удалось благодаря удару через границу под Харьковом, растянуть фронт, что заставило украинское руководство задействовать все боеспособные резервы. Обозреватель отметил, что ВСУ могут потерять ключевые позиции, если не смогут замедлить продвижение военных ВС РФ в районах между Авдеевкой и Красноармейском.

Российские военные успешно продвигаются в Донецкой Народной Республике, уверенно освобождая всё новые населённые пункты и города. Ранее сообщалось, что солдаты ВС РФ освободили населенный пункт Ленинское Донецкой народной республики. Кроме этого, российские штурмовики успешно прорвали оборону украинских войск в Часовом Яре, ДНР.



Колумбийские наемники Вооруженных сил Украины напали на украинских военных. По словам военного корреспондента Евгения Поддубного, один из наемников отказался отправляться на штурм российских позиций в Часовом Яре. Боевики ВСУ связали и бросили латиноамериканца в яму. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#вс рф
#наемники
Командир «Ахмата» рассказал, как закончится СВО
Алаудинов: Украине придётся пойти на переговоры с Россией
31 июля 2024, 15:46

Фото: iStock/3dmitry

Украина будет вынуждена пойти на переговоры с Россией, поскольку у Киева нет сил и средств для противостояния российской армии. Об этом заявил замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ, командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов в эфире телеканала «Россия 24».
Он уточнил, что киевских властей вынуждают перейти к переговорам множество факторов. В частности, события на Востоке и президентские выборы в США, исход которых пока спрогнозировать сложно.

Кроме того, Алаудинов указал на большие потери ВСУ и недовольство украинцев, что также вынуждает властей задумываться о переговорах.

Ранее командир «Ахмата» заявлял, что факт завершения СВО в будущем, скорее всего, не приведёт к «спокойной жизни», поскольку Россию будут пытаться «раскачать и разломать». А вот Украина придёт к тем же итогам, которые могли быть реализованы ещё до начала СВО, – к Минским соглашениям.

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#политика
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В США оценили новые российские дроны «Гербера»
TWZ: дрон ВС РФ «Гербера» способен подключаться к украинской 4G-сети
31 июля 2024, 15:45

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Новый дрон «Гербера», разработанный в России, может подключаться к украинской 4G-сети и передавать данные российскому оператору. Об этом сообщает TWZ.
Украинские эксперты выяснили, что «Гербера» оснащена парой антенн 3G/4G и модемом с SIM-картой, что позволяет дрону подключаться к украинской мобильной сети и через нее передавать данные российской стороне.

«Некоторые «Герберы» могут выступать ретрансляторами, позволяющими осуществлять связь между другими беспилотниками», — говорится в статье.

По данным издания, производить БПЛА «Гербера» намного дешевле, чем «Герань-2». Однако пока нет исчерпывающей информации о новых беспилотниках.

Издание отмечает, что производство «Герберы» обходится России дешевле, чем выпуск более крупного дрона «Герань-2», однако информации о первых пока недостаточно. При этом авторы статьи не сомневаются, что российские «Герберы» доставят немало хлопот украинским операторам систем противовоздушной обороны (ПВО), которая по-прежнему сильно перегружена.

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#всу
#пво
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СБУ предъявила обвинения замминистра обороны и помощнику президента России
31 июля 2024, 15:25

Фото: iStock/Silent_GOS

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинения помощнику президента России Алексею Дюмину и замминистра обороны Юнус-Беку Евкурову. Об этом СБУ сообщила в своём Telegram-канале.
Отмечается, что Дюмина обвиняют в создании производства беспилотников, обучении специалистов по управлению дронами и обеспечении военных нужд подразделений российской армии.

Евкурова же обвинили в обеспечении подготовки военнослужащих, заключивших контракт с Минобороны и принимающих участие в спецоперации на Украине.

Ранее СБУ заочно предъявила новые обвинения главе Луганской Народной Республики (ЛНР) Леониду Пасечнику. Его обвиняют в мобилизации жителей региона на службу в Народной милиции за несколько недель до начала СВО.

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#обвинение
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«‎Связали и бросили в яму»: Колумбийские наемники ВСУ напали на украинских военных
Военкор Поддубный: колумбийские наемники ВСУ напали на украинских военных
31 июля 2024, 15:06

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Колумбийские наемники Вооруженных сил Украины напали на украинских военных. Об этом в своем Telegram-канал написал военный корреспондент Евгений Поддубный.
По его словам, один из наемников отказался отправляться на штурм российских позиций в Часовом Яре. Боевики ВСУ связали и бросили латиноамериканца в яму.

«Земляки, спасая друга от расплаты и неминуемой казни, пошли в атаку на своих же украинских «сослуживцев», — написал он.

Момент перестрелки между наемниками и украинскими военными попал на камеру одного из колумбийцев. Позднее кадры оказались в руках военных ВС РФ.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Запад отправит войска на Украину, но не от лица НАТО. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#нато
#сво
#всу
#вс рф
#запад
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Западные страны перестали верить в успех Украины в конфликте с Россией
BZ: Запад перестал верить, что Украина отвоюет утраченные территории
31 июля 2024, 14:55

Фото: iStock/Silent_GOS

Руководства стран Запада перестали верить в то, что Украина способна вернуть утраченные в конфликте с Россией территории. Об этом заявил аналитик по вопросам политики и рисков, исследователь международных отношений и политики безопасности Александр Дубовый, его слова передает Berliner Zeitung.
«Почти никто больше не ожидает, что Украина вернет утраченные территории военным путем», — рассказал Дубовой.

Он отметил, российские бойцы успешно продвигаются вперед и активно атакуют во время ротации украинских войск. По словам обозревателя, за критическое положение ВСУ на фронте несет ответственность военное руководство Украины, которое слишком часто принимало неверные решения.

Ранее издание Welt писало, что большинство западных дипломатов и военных НАТО на фоне успехов армии РФ больше не рассчитывают на прорывы Вооруженных сил Украины на фронте. По мнению собеседников издания, это лишь вопрос времени, когда российские военные прорвут вторую линию обороны Украины. Ни один из источников не верит в поставленную Киевом цель по выходу к границам 2014 года.

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Отправившийся на СВО датчанин заявил об ошибке и попросил вернуть его обратно
31 июля 2024, 13:06

Фото: iStock/Prostock-Studio

Заключивший контракт с Минобороны РФ и отправившийся на СВО 33-летний эмигрант из Дании заявил об ошибке и попросил вернуть его обратно. Об этом пишет издание UFA1.RU.
Отмечается, что мужчина эмигрировал в Россию в прошлом году. Поводом для этого решения стало несогласие с политикой Запада по вопросам секс-меньшинств и поддержка традиционных ценностей. Также датчанин не хотел платить налоги своему государству.

По его словам, он хотел попасть на военную службу, но не планировал ехать на СВО. Он обратился в центр «Патриот» в Москве, где ему якобы предложили заключить контракт на один год. Документы были напечатаны на русском языке, которого датчанин не знал на должном уровне. В результате, он подписал бумаги, не ознакомившись с ними, и попал на СВО.

В январе этого года ему продлили срок пребывания в России. Летом мужчина планировал демобилизоваться, поскольку срок контракта истёк, но ему не удалось этого сделать. Ему объяснили, что заключённый с Минобороны контракт бессрочный, поэтому уволиться не получится.

После этого датчанин подал иск в Минобороны с призывом признать его контракт недействительным. В первой инстанции военного суда в Москве ему отказали. Мужчина намерен обратиться в посольство Дании.

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#россия
#минобороны рф
#военные
#суд
#документы
#контракт
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Верховный суд озвучил причины отказа в выплатах родителям погибших на СВО
31 июля 2024, 12:56

Фото: iStock/Vladimir Cetinski

Верховный суд РФ допустил, что родители погибшего в зоне СВО могут не получить социальных выплат.
Ранее жительница Владивостока Наталья Цитлионок отправила обращение, внимание на которое обратило Российское агентство правовой и судебной информации (РАПСИ). Жалоба заключалась в том, что после гибели её сына в зоне СВО, страховую сумму, единовременное пособие и денежную компенсации (общая сумма порядка 6,5 млн рублей) получил её бывший муж Виталий Мельник.

Цитлионок пыталась доказать, что отец не принимал участия в воспитании сына, не выплачивал алименты и вообще не знал, что его сын отправился на спецоперацию. Но он приехал на похороны, после чего оформил на себя все выплаты.

Женщина добавила, что именно она воспитала сына защитником страны, а его отец не достоин денежных компенсаций.

Суды во Владивостоке не приняли позицию Цитлионок, подчеркнув, что Мельника не лишали родительских прав, поэтому он имеет полное право на получение выплат за сына.

Однако судебная коллегия по гражданским делам Верховного суда встала на сторону женщины, призвав учесть, что отец не занимался воспитанием ребёнка.

Дело было направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

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#суд
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#выплаты
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#компенсации
#спецоперация
#сво
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Алаудинов рассказал, как повлияют поставки F-16 Украине на ход спецоперации
Алаудинов: поставки F-16 Украине не изменят ход спецоперации
31 июля 2024, 12:41

Фото: iStock/KuntalSaha

Американские истребители F-16 у ВСУ никак не отразятся на ходе российской спецоперации. В этом уверен командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апты Алаудинов.
«Если бы эти шесть истребителей, которые они хотят дать Украине, могли бы что-то изменить, их бы дали еще в 2022 году. Будет еще шесть новых целей для нашего ПВО», — заявил Алаудинов.

По его словам, таким оружием Россию не победить, так как страна обладает более мощным ресурсом сил и средств.

Ранее герой России, кандидат в сенаторы от Крыма Юрий Нимченко заявил, что поставки Украине американских истребителей F-16 не изменят ситуацию в зоне спецоперации. Нимченко выразил мнение, что западные истребители могут «доставить хлопот на какое-то время».

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#мнение
#поставки
#всу
#вооружения
#рф
#истребители
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ГД рассмотрит отзыв проекта об ответственности за ношение гаджетов бойцами СВО
31 июля 2024, 11:19

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Государственная Дума рассмотрит отзыв проекта об ответственности за ношение гаджетов бойцами спецоперации во время службы. Соответствующий документ доступен в думской базе данных.
Ранее ГД приняла поправку, согласно которой использование электронных устройств в зоне СВО будет считаться грубым дисциплинарным нарушением и может повлечь за собой арест на срок до 10 суток.

Отмечалось, что изменения не касаются устройств, используемых для боевой работы, а направлены на обеспечение безопасности военнослужащих и их подразделений.

Сообщается, что комитет планирует повторно рассмотреть проект закона о привлечении к ответственности за использование смартфонов и иных устройств в зоне проведения СВО. В поправках к документу указано, что запрет на ношение гаджетов не должен касаться тех приборов, которые помогают военным выполнять боевые задачи.

Ранее бойцы ВС России выступили против запрета смартфонов и планшетов в зоне СВО. Военнослужащий с позывным Фенибут сказал, что никак никто этому закону следовать не будет. Сейчас любой гаджет — это неотъемлемая часть военного. В первую очередь, это связь.

Украинские военные в зоне боевых действий пытаются сдаться россиянам. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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