Фото: iStock/Olha Romaniuk
Подразделения ВСУ оказались в тяжелой ситуации под Красноармейском из-за нехватки людей. Об этом информирует издание iDNES.
В материале отмечается, что России удалось благодаря удару через границу под Харьковом, растянуть фронт, что заставило украинское руководство задействовать все боеспособные резервы. Обозреватель отметил, что ВСУ могут потерять ключевые позиции, если не смогут замедлить продвижение военных ВС РФ в районах между Авдеевкой и Красноармейском.
Российские военные успешно продвигаются в Донецкой Народной Республике, уверенно освобождая всё новые населённые пункты и города. Ранее сообщалось, что солдаты ВС РФ освободили населенный пункт Ленинское Донецкой народной республики. Кроме этого, российские штурмовики успешно прорвали оборону украинских войск в Часовом Яре, ДНР.
Колумбийские наемники Вооруженных сил Украины напали на украинских военных. По словам военного корреспондента Евгения Поддубного, один из наемников отказался отправляться на штурм российских позиций в Часовом Яре. Боевики ВСУ связали и бросили латиноамериканца в яму. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Стало известно, как войска Запада могут оказаться на Украине
Украинские военные в зоне боевых действий пытаются сдаться россиянам
Боец спецоперации встретился с Белоусовым и назвал способ снизить потери на СВО
Российские военные успешно продвигаются в Донецкой Народной Республике, уверенно освобождая всё новые населённые пункты и города. Ранее сообщалось, что солдаты ВС РФ освободили населенный пункт Ленинское Донецкой народной республики. Кроме этого, российские штурмовики успешно прорвали оборону украинских войск в Часовом Яре, ДНР.
Колумбийские наемники Вооруженных сил Украины напали на украинских военных. По словам военного корреспондента Евгения Поддубного, один из наемников отказался отправляться на штурм российских позиций в Часовом Яре. Боевики ВСУ связали и бросили латиноамериканца в яму. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
Читайте также:
Стало известно, как войска Запада могут оказаться на Украине
Украинские военные в зоне боевых действий пытаются сдаться россиянам
Боец спецоперации встретился с Белоусовым и назвал способ снизить потери на СВО
Дарья Осипова