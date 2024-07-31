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Прорыв ВС РФ в Торецке и разгром ВСУ в Красногоровке: последние новости СВО

Марочко: ВС РФ добились тактических успехов на Купянском направлении
31 июля 2024, 09:44
Фото: iStock/IGOR KUTNII

Фото: iStock/IGOR KUTNII

Бойцы армии России смогли прорвать оборону ВСУ в Торецке и уже зашли на окраины города, тем временем в Красногоровке уничтожаются оставшиеся части противника, а в Часов Яре закрепляется успех, достигнутый накануне.
Последние новости с полей спецоперации по состоянию на 31.07.2024 приводит редакция «Радио 1».

Торецкое направление




Здесь армия России проломила оборону ВСУ. Российские разведывательные группы накануне смогли зайти на территорию Торецка. Это стало возможным благодаря освобождению Ленинского (Пивденного). На сегодняшний день восточная окраина Торецка уже точно является «серой» зоной и не находится под контролем украинских сил.

Освобождение Торецка позволит ВС РФ начать наступление в сторону Константиновки, которая примыкает к Славянско-Краматорской агломерации. При этом быстрых результатов ждать не стоит, так как на городские бои может уйти довольно много времени.

Также российские бойцы успешно продвигаются в селе Южное и наращивают давление в Кирово и Зализном (Железном). В Нью-Йорке (Новгородском) идут встречные бои.

Кураховское направление


Российские бойцы имеют успех в северо-западной основной застройки в Красногоровке. Накануне по оставшимся силам противника был нанесен огонь из тяжелых огнеметных систем. Однако пока о полном освобождении города говорить рано, бои продолжаются, но ВСУ находятся в крайне критическом положении.

Также нашим бойцам удалось закрепиться на юго-восточной окраине Константиновки. Тем временем с севера к ней пробиваются российские силы от села Победа, чтобы создать давление на ВСУ с трех сторон. Есть пока неподтвержденные данные, что некоторые подразделения ВСУ покидают восточные районы Константиновки, чтобы не попасть в окружение.

Харьковское направление


В Волчанске, у Старицы и Глубокого продолжаются бои. ВСУ копят резервы, чтобы попытаться отрезать российскую группировку вдоль линии границы. Также считается, что противник подготавливает условия для проведения здесь масштабного контрнаступления. При этом бойцы ВС РФ наносят по местам скопления ВСУ мощные удары ФАБ-1500 и ФАБ-3000, а также артиллерией.

Запорожское направление


Армия России провела удачные штурмовые бои севернее Работино и продвинулась вдоль трассы на Орехово, где были зачищены сразу несколько крупных опорных пунктов ВСУ.

Тем временем в районе Орехова и Малой Токмачки наша авиация нанесла несколько ударов по скоплениям живой силы и укрытиям ВСУ, используя ФАБ-500 с УМПК.

Часовоярское направление


В Часов Яре российская армия пытается развить успех, достигнутый форсированием канала Северский — Донец — Донбасс на северном фланге города. Сейчас там идут стрелковые бои и работает артиллерия.

При этом ВСУ уже перебросили дополнительные резервы для остановки продвижения наших бойцов.

Купянское направление


Здесь армия России улучшила свое тактическое положение, сообщает военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«В ходе активных боевых действий в районе населенного пункта Новоосиново нашим передовым отрядам удалось выбить украинских боевиков с занимаемых позиций, и занять более выгодные рубежи. Также удалось продвинуться в районе Песчаного и Стельмаховки», — написал он в своем Telegram-канале.

Таким образом, военкор Евгений Лисицын полагает, что российские бойцы пытаются разрезать фронт на две части.

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Путин подписал указ о выплате военным, подписавшим контракт на СВО
Путин подписал указ о выплате в 400 тысяч рублей подписавшим контракт на СВО
31 июля 2024, 10:39

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате участникам спецоперации, которые заключили контракт с Минобороны. Документ доступен на официальном интернет-портале правовой информации.
Уточняется, что выплату в размере 400 тысяч рублей получат те, кто заключит контракт на службу в зоне специальной военной операции с 1 августа до 31 декабря текущего года. Местным властям российский лидер дал рекомендацию выплачивать еще по 400 тыс. из регионального бюджета.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому военные по контракту в столице получат дополнительную выплату в 1,9 миллиона рублей. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Подполье сообщило об ударе ВС РФ по боевикам «Кракена»* в Харьковской области
31 июля 2024, 09:58

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что бойцы ВС РФ нанесли удар по позициям боевиков «Кракена»* в Чугуеве Харьковской области. Об этом сообщает РИА Новости.
Лебедев отметил, что удар был нанесен в 4:45 мск. Согласно его информации, на месте удара также находились иностранные наемники.

Ранее сообщалось, что пять взрывов прогремело в Миргороде Полтавской области Украины прошлой ночью. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Прорыв ВС РФ в Торецке и разгром ВСУ в Красногоровке: последние новости СВО

*Признанная террористической и запрещенная в России организация
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#всу
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#наемники
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Беженец рассказал о возрастных украинских военных под Нью-Йорком в ДНР
Украинский беженец заявил, что ВСУ посылают под Нью-Йорк лишь возрастных солдат
31 июля 2024, 09:37

Фото: iStock/Olena_Z

Эвакуированный местный житель Юрий Мухин заявил, что украинское командование отправляло воевать под Нью-Йорк (Новгородское) в ДНР только возрастных военнослужащих, передает РИА Новости.
Мухин отметил, что в окопах укрепленного района под Нью-Йорком находились в основном солдаты, возраст которых составлял от 45 до 60 лет. По его словам, молодые военнослужащие были замечены лишь в тылу.

Мухин заключил, что из всех украинских бойцов, находящихся у Нью-Йорка, лишь минометчики были младше 40 лет.

Ранее член комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Соломия Бобровская признала провал по мобилизации на Украине. По ее словам, ВСУ стали комплектоваться не по качественному, а по количественному признаку. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Украинские военные в зоне боевых действий пытаются сдаться россиянам
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#всу
#украина
#спецоперация
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ВС России нанесли 34 удара по военным объектам ВСУ
31 июля 2024, 09:34

Фото: istockphoto / zim286

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев опубликовал в своём Telegram-канале информацию о массированной атаке Вооружённых сил РФ на объекты на территории Украины, которая произошла прошлой ночью, сообщили в News.ru.
По словам Лебедева, российские войска нанесли не менее 34 ударов по различным регионам Украины, включая Киевскую, Николаевскую, Полтавскую, Харьковскую и Днепропетровскую области. Минобороны России не комментировало эту информацию.

«Атака началась 31 июля в 20:45 с удара по пригороду Харькова. До 23:00 ударам подверглись Херсон и Вознесенский район Николаевской области, а до полуночи — пригород Белой Церкви, Киев, Полтава, Черкасская и Сумская области, а также николаевский Вознесенск и днепропетровский Павлоград. Были поражены склады и военная часть» — говорится в материале.

Кроме того, под удар попал пункт временной дислокации иностранных наёмников у аэропорта в Борисполе Киевской области, а также пункт дислокации подразделения «Кракен», сформированного главарями полка «Азов».

В 04:45 был нанесён удар по личному составу нацистов из запрещённой в России банды экстремистов «Кракен». Сообщалось, что там также были иностранцы.

Были поражены две колонны с техникой в Днепропетровской области и Сумах, военный аэродром в Миргороде, а также склад и железнодорожная станция в Кременчуге. По информации Лебедева, в Кривом Роге, Миргороде и Киеве «прилетело» по самолётам.

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Герой России Нимченко оценил влияние поставок F-16 Украине на ситуацию в зоне спецоперации
Герой России Нимченко: F-16 не помогут Украине изменить ситуацию на поле боя
31 июля 2024, 09:26

Фото: iStock/VanderWolf-Images

Герой России, кандидат в сенаторы от Крыма Юрий Нимченко заявил, что поставки Украине американских истребителей F-16 не изменят ситуацию в зоне спецоперации. Об этом сообщает РИА Новости.
Нимченко выразил мнение, что западные истребители могут «доставить хлопот на какое-то время». Герой России напомнил о том, как ранее ВС РФ пугали реактивными системами залпового огня HIMARS, однако на сегодняшний день российские средства противовоздушной обороны эффективно по ним работают.

Нимченко заключил, ​что подобная ситуация будет и с самолетами.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#мнение
#герой россии
#вс рф
#истребители
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На Украине заявили о повреждении критической инфраструктуры в Херсонской области
Глава Херсонской ОВА Прокудин: в области повреждена критическая инфраструктура
31 июля 2024, 08:53

Фото: iStock/RamonCast

Глава назначенной украинскими властями областной военной администрации Александр Прокудин написал в своем Telegram-канале, что в подконтрольной Киеву части Херсонской области были повреждены объекты критической инфраструктуры.
Прокудин не стал раскрывать число поврежденных объектов и их точное местоположение. По словам главы Херсонской ОВА, повреждения получило сельскохозяйственное предприятие.

Ранее сообщалось, что Вооружённые силы России нанесли удар по военному объекту в Кривом Роге Днепропетровской области. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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#всу
#вс рф
#удар
#инфраструктура
#херсонская область
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Российский военный врач рассказал о работе в зоне СВО
Военных хирург Михалыч: Украина ведет войну без правил
31 июля 2024, 08:31

Фото: iStock/Dmitry Belyaev

Военный врач войск специального назначения с позывным Михалыч принял участие в 7 конфликтах и вышел в запас, однако гибель его зятя в ходе СВО вынудила его вернуться в строй. Об отличиях нынешнего конфликта от предыдущих он сообщил в беседе с RT.
По словам военного врача, его зять, Иван Кардашов, участвовал в боях на Южно-Донецком направлении. Он получил серьезное ранение, но его не смогли оперативно лечить в Луганске и отправили в Ростов-на-Дону. По дороге Кардашов умер от потери крови.

Михалыч сообщил, что на могиле зятя он понял, что было сделано неправильно. На сегодняшний день ВС России нуждаются не в автоматах, а в дронах, добавил хирург.

Михалыч отметил, что многим специалистам на линии боевого соприкосновения требуется обучение. Еще одной сложностью он назвал недостаточный опыт врачей в лечении ранений от кассетных боеприпасов.

«Мы не ожидали диверсий со стороны местных жителей. В населённом пункте Тарасовка на Купянском направлении нам отравили воду. И если бы нам не привезли из Липецка большой запас воды, мы бы все отравились», — приводит слова Михалыча RT.

Хирург также заметил, что ВСУ ведут конфликт без правил.

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#конфликт
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#вс рф
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Герой России Нимченко рассказал, на каких условиях завершится спецоперация
Герой России Нимченко: СВО завершится на условиях Путина
31 июля 2024, 08:14

Фото: iStock/ffikretow

Герой России, кандидат в сенаторы от Крыма Юрий Нимченко заявил, что специальная военная операция завершится на условиях, выдвинутых президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом информирует РИА Новости.
По словам Нимченко, России необходим полный вывод украинских войск с территории Луганской и Донецкой республик, Херсонской и Запорожской областей. Герой России напомнил, что еще одной важной задачей является полное искоренение нацизма.

Нимченко подчеркнул, что никто не имеет права претендовать на российские исконные исторические земли, угрожать национальному суверенитету и гражданам РФ. Ситуация на линии фронта сложная, но контролируемая, заключил он.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#герой россии
#рф
#спецоперация
#украина
#вс рф
#всу
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Штурмовики ВС РФ при освобождении села Прогресс пленили офицера ВСУ
31 июля 2024, 08:06

Фото: iStock/Diy13

Бойцы штурмового отряда 1-й гвардейской Славянской бригады Южного военного округа при освобождении села Прогресс под Авдеевкой взяли в плен двух боевиков ВСУ, один из которых оказался в офицерском звании. Об этом сообщил боец отряда с позывным «Маяк», его слова передает РИА Новости.
Бойцы ВС РФ заметили американский бронированный Hummer недалеко от своих позиций в посадках, тогда по ней ударили артиллерией и точным попаданием подбили машину.

«Сделали зачистку автомобиля, обнаружили там раненого. Мы их окружили, соответственно, обрисовали ситуацию, на случай если они будут там отстреливаться, а они пытались. Только потом, через некоторое время, узнали, что это, оказывается, офицер», — рассказал «Маяк».

Он уточнил, что в плен взяли троих украинцев, однако одного из них спасти не удалось. Он попал под удар своего же дрона-камикадзе.

Украинский офицер сначала не сообщал о своем звании, однако у него нашли соответствующие документы. После оказания медицинской помощи обоих передали командованию.

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