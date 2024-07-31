Прорыв ВС РФ в Торецке и разгром ВСУ в Красногоровке: последние новости СВО

Военный врач войск специального назначения с позывным Михалыч принял участие в 7 конфликтах и вышел в запас, однако гибель его зятя в ходе СВО вынудила его вернуться в строй. Об отличиях нынешнего конфликта от предыдущих он сообщил в беседе с RT.