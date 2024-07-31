Прорыв ВС РФ в Торецке и разгром ВСУ в Красногоровке: последние новости СВО

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Бойцы армии России смогли прорвать оборону ВСУ в Торецке и уже зашли на окраины города, тем временем в Красногоровке уничтожаются оставшиеся части противника, а в Часов Яре закрепляется успех, достигнутый накануне.
Последние новости с полей спецоперации по состоянию на 31.07.2024 приводит редакция «Радио 1».
Здесь армия России проломила оборону ВСУ. Российские разведывательные группы накануне смогли зайти на территорию Торецка. Это стало возможным благодаря освобождению Ленинского (Пивденного). На сегодняшний день восточная окраина Торецка уже точно является «серой» зоной и не находится под контролем украинских сил.
Освобождение Торецка позволит ВС РФ начать наступление в сторону Константиновки, которая примыкает к Славянско-Краматорской агломерации. При этом быстрых результатов ждать не стоит, так как на городские бои может уйти довольно много времени.
Также российские бойцы успешно продвигаются в селе Южное и наращивают давление в Кирово и Зализном (Железном). В Нью-Йорке (Новгородском) идут встречные бои.
Российские бойцы имеют успех в северо-западной основной застройки в Красногоровке. Накануне по оставшимся силам противника был нанесен огонь из тяжелых огнеметных систем. Однако пока о полном освобождении города говорить рано, бои продолжаются, но ВСУ находятся в крайне критическом положении.
Также нашим бойцам удалось закрепиться на юго-восточной окраине Константиновки. Тем временем с севера к ней пробиваются российские силы от села Победа, чтобы создать давление на ВСУ с трех сторон. Есть пока неподтвержденные данные, что некоторые подразделения ВСУ покидают восточные районы Константиновки, чтобы не попасть в окружение.
В Волчанске, у Старицы и Глубокого продолжаются бои. ВСУ копят резервы, чтобы попытаться отрезать российскую группировку вдоль линии границы. Также считается, что противник подготавливает условия для проведения здесь масштабного контрнаступления. При этом бойцы ВС РФ наносят по местам скопления ВСУ мощные удары ФАБ-1500 и ФАБ-3000, а также артиллерией.
Армия России провела удачные штурмовые бои севернее Работино и продвинулась вдоль трассы на Орехово, где были зачищены сразу несколько крупных опорных пунктов ВСУ.
Тем временем в районе Орехова и Малой Токмачки наша авиация нанесла несколько ударов по скоплениям живой силы и укрытиям ВСУ, используя ФАБ-500 с УМПК.
В Часов Яре российская армия пытается развить успех, достигнутый форсированием канала Северский — Донец — Донбасс на северном фланге города. Сейчас там идут стрелковые бои и работает артиллерия.
При этом ВСУ уже перебросили дополнительные резервы для остановки продвижения наших бойцов.
Здесь армия России улучшила свое тактическое положение, сообщает военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Таким образом, военкор Евгений Лисицын полагает, что российские бойцы пытаются разрезать фронт на две части.
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Торецкое направление
Здесь армия России проломила оборону ВСУ. Российские разведывательные группы накануне смогли зайти на территорию Торецка. Это стало возможным благодаря освобождению Ленинского (Пивденного). На сегодняшний день восточная окраина Торецка уже точно является «серой» зоной и не находится под контролем украинских сил.
Освобождение Торецка позволит ВС РФ начать наступление в сторону Константиновки, которая примыкает к Славянско-Краматорской агломерации. При этом быстрых результатов ждать не стоит, так как на городские бои может уйти довольно много времени.
Также российские бойцы успешно продвигаются в селе Южное и наращивают давление в Кирово и Зализном (Железном). В Нью-Йорке (Новгородском) идут встречные бои.
Кураховское направление
Российские бойцы имеют успех в северо-западной основной застройки в Красногоровке. Накануне по оставшимся силам противника был нанесен огонь из тяжелых огнеметных систем. Однако пока о полном освобождении города говорить рано, бои продолжаются, но ВСУ находятся в крайне критическом положении.
Также нашим бойцам удалось закрепиться на юго-восточной окраине Константиновки. Тем временем с севера к ней пробиваются российские силы от села Победа, чтобы создать давление на ВСУ с трех сторон. Есть пока неподтвержденные данные, что некоторые подразделения ВСУ покидают восточные районы Константиновки, чтобы не попасть в окружение.
Харьковское направление
В Волчанске, у Старицы и Глубокого продолжаются бои. ВСУ копят резервы, чтобы попытаться отрезать российскую группировку вдоль линии границы. Также считается, что противник подготавливает условия для проведения здесь масштабного контрнаступления. При этом бойцы ВС РФ наносят по местам скопления ВСУ мощные удары ФАБ-1500 и ФАБ-3000, а также артиллерией.
Запорожское направление
Армия России провела удачные штурмовые бои севернее Работино и продвинулась вдоль трассы на Орехово, где были зачищены сразу несколько крупных опорных пунктов ВСУ.
Тем временем в районе Орехова и Малой Токмачки наша авиация нанесла несколько ударов по скоплениям живой силы и укрытиям ВСУ, используя ФАБ-500 с УМПК.
Часовоярское направление
В Часов Яре российская армия пытается развить успех, достигнутый форсированием канала Северский — Донец — Донбасс на северном фланге города. Сейчас там идут стрелковые бои и работает артиллерия.
При этом ВСУ уже перебросили дополнительные резервы для остановки продвижения наших бойцов.
Купянское направление
Здесь армия России улучшила свое тактическое положение, сообщает военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«В ходе активных боевых действий в районе населенного пункта Новоосиново нашим передовым отрядам удалось выбить украинских боевиков с занимаемых позиций, и занять более выгодные рубежи. Также удалось продвинуться в районе Песчаного и Стельмаховки», — написал он в своем Telegram-канале.
Таким образом, военкор Евгений Лисицын полагает, что российские бойцы пытаются разрезать фронт на две части.
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Элина Позднякова