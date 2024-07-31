Подполье сообщило об ударе ВС РФ по боевикам «Кракена»* в Харьковской области

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Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что бойцы ВС РФ нанесли удар по позициям боевиков «Кракена»* в Чугуеве Харьковской области. Об этом сообщает РИА Новости.
Лебедев отметил, что удар был нанесен в 4:45 мск. Согласно его информации, на месте удара также находились иностранные наемники.
Ранее сообщалось, что пять взрывов прогремело в Миргороде Полтавской области Украины прошлой ночью. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Ранее сообщалось, что пять взрывов прогремело в Миргороде Полтавской области Украины прошлой ночью. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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*Признанная террористической и запрещенная в России организация
Екатерина Коршунова