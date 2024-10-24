Контратака ВСУ в Курской области, зачистка Суджи, минирование Днепра: последние новости СВО

Тысячи украинских солдат погибнут из-за того, что командование ВСУ не отдало им приказа покинуть Селидово в ДНР перед его окружением, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем ютуб-блоге. По его словам, войска должны были эвакуировать из города еще неделю назад.