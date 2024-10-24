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Контратака ВСУ в Курской области, зачистка Суджи, минирование Днепра: последние новости СВО

24 октября 2024, 09:51
Фото: iStock/Denniro

Фото: iStock/Denniro

ВС РФ продвигаются на нескольких участках фронта и блокируют продвижение ВСУ. В Курской области ситуация остается напряженной – противник стремится контратаковать. О последних событиях в зоне проведения спецоперации расскажет «Радио 1».

Курская область


За минувшие сутки киевские силы потеряли 280 человек и несколько единиц техники, включая БМП Bradley, в Курской области. В Любимовке противник предпринимает попытки контратаковать, в целом ситуация контролируемая.

ВСУ прибыли резервы из состава тех, кого схватили ТЦК, неделю готовили и кинули в штурм. Инженерные подразделения ВСУ минируют свою границу и обустраивают оборону. Противник также продолжает применять отравляющие вещества и распыляет на позициях ВС РФ термит. В лесах рядом с Ольговкой и Суджой идет зачистка подразделениями ВС РФ, также наблюдается высокая интенсивность боевых действий у Кремяного и Новоивановки.



Подразделения группировки войск «Север» нанесли удар по формированиям 10 бригад ВСУ в районах Дарьино, Зеленый Шлях, Нижний Клин, Плёхово и Свердликово, сообщает Минобороны РФ. Также были отражены две контратаки противника в направлениях Плёхово и Покровский.


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Донецкое направление


Министерство обороны подтвердило взятие Серебрянки в Донецкой Народной Республике. Село расположено в 20 километрах от Красного Лимана и в пяти от Северска. Последний постепенно попадает в клещи.

«Этот город играет важную логистическую роль для ВСУ на данном участке фронта, и его потеря серьёзно пошатнёт позиции Киева на севере ДНР», — пояснил военный корреспондент Александр Коц.

Также была взята Николаевка, что является еще одним шагом к Покровску. Для Украины критически важно удержать этот район, поскольку там находятся шахты коксующегося угля. Потеря этих ресурсов может привести к серьезным последствиям для оставшейся металлургической отрасли страны. Однако к обороне города не готовятся должным образом: «зубы дракона» были установлены неаккуратно и просто выброшены на пустырь, сообщают украинские источники.

Вооруженные силы России постепенно вытесняют противника в Сумскую область и уничтожают его. В селе Новоивановка удалось освободить 15 заложников, удерживаемых киевскими боевиками.

Херсонское направление


На Херсонском направлении активно действуют дроны и артиллерия. Вооруженные силы Украины начали дистанционно минировать акваторию Днепра, что затрудняет связь российских групп на островах с берегом. Известно о нехватке МБЭКов для проверки маршрутов, что увеличивает риски для личного состава на лодках. На правом берегу ВС РФ поразили несколько ПВД. ВСУ 36 раз обстреляли левобережье, в Алешках погиб мужчина.

Фото: iStock/Jakub Laichter

Запорожское направление


На Запорожском участке ВСУ активнее бьют по населенным пунктам. Каменка-Днепровскую у Энергодара атаковали более 20 БПЛА и ствольная артиллерия. Васильевка была под ударом дронов, которые были нацелены на электростанцию. У Малой Токмачки ВКС России ударили по целям 16 бомбами.


Угледарское направление


Со стороны Максимильяновки российские войска приближаются к Курахово. В Катериновке ВС РФ успешно вытесняют ВСУ в северную часть села. В районе Богоявленки удалось отбить несколько опорных пунктов и почти выйти на юго-восточные окраины. На фронте в районе Великой Новоселки наблюдается движение: российские войска выбили ВСУ из крупного опорника на пути от Старомайорского к Ровнополю. Одновременно ВС РФ пробиваются со стороны Левадного к Новодаровке.

Покровское направление


Днем появились фотографии российских флагов на крышах девятиэтажек в южной части Селидово, что свидетельствует о преодолении сопротивления в этой части города, в то время как ВСУ удерживают высотки на севере. На флангах также удалось продвинуться ближе к дороге на Покровск. Сообщается, что над селом Измайловка, расположенным в районе Горняка, подняты российские флаги.

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#курская область
#запорожская область
Стало известно о ключевом направлении в зоне СВО
Военный эксперт Дандыкин назвал славянско-краматорское направление главнейшим
24 октября 2024, 09:42

Фото: istockphoto/Evgeny555

Капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что славянско-краматорское направление в настоящее время является главным в рамках специальной военной операции (СВО). Об этом он сообщил в интервью «Ленте.ру».
Эксперт отметил, что с каждой неделей российские войска освобождают всё больше населённых пунктов на этом стратегически важном направлении.

Дандыкин подчеркнул, что успех на славянско-краматорском фронте играет решающую роль в освобождении Донбасса. По его словам, это направление сейчас главнейшее, его значение невозможно переоценить.

«В ближайшее время мы услышим об освобождении и других населенных пунктов, более больших», — поделился эксперт.

Дандыкин также отметил, что возможности противника на этом направлении заметно иссякают, что создаёт предпосылки для дальнейших успехов российских войск.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Боец российской армии оставил посмертное послание украинским солдатам в военном билете. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#эксперт
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Спецназ группировки «Днепр» отбил у ВСУ тактически важную высоту под Запорожьем
24 октября 2024, 09:30

Фото: istockphoto/zabelin

Военные соединения специального назначения войсковой группировки «Днепр» отбили у противника тактически важную высоту на Ореховском направлении в Запорожской области. Замечательно, что это произошло в день профессионального праздника спецназовцев.
Как передаёт пресс-служба министерства обороны РФ, задача элитной войсковой части состояла в том, чтобы провести колонну техники и вместе с ней занять господствующую над местностью высоту, которую обороняли подразделения ВСУ. Технику обстреляла артиллерия противника, поэтому бойцы спецназа выдвинулись вперёд.

«Выскочила из "зелёнки" на нас БМП, технику ждать не стали, сожгли машинку своими силами. Задачу выполнили, высота наша», — коротко рассказал заместитель командира группы спецназа с позывным Большой.

День подразделений специального назначения Вооружённых сил Российской Федерации отмечается 24 октября. В министерстве обороны подчёркивают, что задачи, которые выполняет спецназ в зоне СВО, обеспечивают преимущество порой на целых направлениях. Основной стиль работы спецподразделений — скрытность и автономность. В лицо бойцов этих элитных частей знают только командиры и сослуживцы.

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#стиль
#сво
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Боец российской армии оставил посмертное послание украинским солдатам в военном билете
«РГ»: российский боец оставил посмертное послание ВСУ в военном билете
24 октября 2024, 09:03

Фото: iStock/scaliger

На странице своего военного билета один из бойцов российской армии оставил посмертное послание украинским солдатам. Об этом информирует «Российская газета», ссылаясь на Telegram-канал Battle_Z_Sailor.
Отмечается, что сообщение, оформленное в виде стихотворения, было написано в разделе «Особые отметки», где фиксируются данные о выданном военнослужащему оружии и снаряжении.

Согласно данным Telegram-канала BattleZSailor, документ, вероятно, принадлежал морпеху, чьи задачи в горячих точках специальной военной операции считаются одними из самых сложных.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее стало известно, что добровольцы «БАРС-Курск» приступили к выполнению боевых задач в Курской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#президент
#сво
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Лукашенко предупредил о последствиях применения «грязной бомбы» Украиной
Лукашенко: Россия не погибнет, но ударит так, что Украина исчезнет
24 октября 2024, 08:23

Президент Белоруссии Александр Лукашенко (Фото: сайт Кремля)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в эфире телеканала «Россия 1» высказал своё мнение о возможных последствиях применения Украиной «грязной бомбы» против России. Об этом информирует РИА Новости.
Он подчеркнул, что такой шаг приведет к мощному ответному удару, который может привести к исчезновению Украины как государства.

«Для того, чтобы нажать красную кнопку, надо обладать определенной смелостью. Во-вторых, надо думать, что будет потом. Нажал — и что дальше?», — задался вопросом Лукашенко.

По его словам, даже если Украина сбросит «грязную бомбу» на Москву, Российская Федерация не падет. Он добавил, что Россия ударит так, что Украина исчезнет.

Помимо этого, Лукашенко выразил сомнения в том, что Украина действительно разрабатывает ядерное оружие, отметив, что Европа не позволит Владимиру Зеленскому пойти на этот шаг.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся.

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#россия
#украина
#сво
#всу
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Добровольцы «БАРС-Курск» приступили к выполнению боевых задач в Курской области
24 октября 2024, 08:08

Фото: iStock/N-sky

Добровольцы отряда «БАРС-Курск» приступили к выполнению боевых задач под Курском. Об этом проинформировало Минобороны России.
«В Курской области добровольцы отряда «БАРС-Курск» после тщательной подготовки на полигонах в тыловой зоне приступили к выполнению задач», — отмечается в сообщении.

Сообщается, что в задачи отряда входит оборона инфраструктуры и объектов жизнеобеспечения. Помимо этого, борьба с БПЛА, с ДРГ противника, а также обеспечение эвакуации мирного населения и обеспечение режима КТО.

«БАРС-Курск» — это уникальное формирование, состоящее из добровольцев из Курской области, в основном из Кореневского района. После тщательной подготовки отряд работает в сотрудничестве с другими подразделениями, обеспечивая безопасность в отселённых районах и на других территориях Курской области.

В трёх областях России, граничащих с Украиной, создаются отряды «БАРС-Курск», «БАРС-Белгород» и «БАРС-Брянск». Их основная задача — поддержка оперативных штабов губернаторов и выполнение задач в рамках контртеррористической операции (КТО). В настоящее время активно проходит подготовка и обучение личного состава добровольческих отрядов.

Боевики ВСУ под влиянием наркотиков расстреляли двух мирных жителей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России
МО РФ: ПВО за ночь уничтожила 3 БПЛА над Черным морем и 4 в Курской области
24 октября 2024, 07:35

Фото: iStock/sommersby

За ночь дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских БПЛА над Черным морем и четыре в Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Дежурными средствами ПВО уничтожены три украинских БПЛА над акваторией Черного моря и четыре украинских БпЛА над территорией Курской области», — указано в сообщении Министерства обороны, размещённом в Telegram-канале.

По данным МО РФ, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ. Иных подробностей в российском военном ведомстве не привели.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Ранее стало известно, что боевики ВСУ под влиянием наркотиков расстреляли двух мирных жителей. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#бпла
#сво
#всу
#минобороны
#рф
#пво
#дроны
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Боевики ВСУ под влиянием наркотиков расстреляли двух мирных жителей
ВГА: ВСУ под влиянием наркотиков расстреляли двух жителей села Пыльное
24 октября 2024, 06:57

Фото: istock/Gennadiy Kravchenko

Официальный представитель УВД военно-гражданской администрации (ВГА) Харьковской области Михаил Шешкин рассказал, что боевики Вооруженных сил Украины под влиянием наркотиков расстреляли двух жителей харьковского села Пыльное. Об этом информирует РИА Новости.
Житель села Пыльное, родившийся в 1936 году, сообщил сотрудникам центра фиксации военных преступлений УВД ВГА, что его сын и жена были расстреляны военнослужащими ВСУ во время их отхода из населенного пункта в середине мая 2024 года.

По словам мужчины, боевики убили его семью под воздействием наркотиков. Он отметил, что психотропные вещества украинским военным отправили волонтеры в качестве гуманитарной помощи среди медицинских препаратов.

Шешкин рассказал, что личность одного из подозреваемых была установлена. Им оказался военный 13-й бригады оперативного назначения Нацгвардии Украины «Хартия», уроженец Харьковской области Игорь Обрычкин, родившийся в 1993 году. В отношении него было возбуждено уголовное дело.

Кроме того, представитель УВД военно-гражданской администрации сообщил, что среди подозреваемых находятся близкие знакомые Обрычкина — его друг и брат. В отношении них также было возбуждено уголовное дело.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#уголовное сво
#всу
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ВСУ пожаловались на ухудшение ситуации в Селидово и Горняке
24 октября 2024, 06:51

Украинские военные сообщают о значительном ухудшении обстановки в районе населенных пунктов Селидово и Горняк на Донецком направлении.
Бойцы ВСУ отмечают потерю контроля над ключевыми позициями и активное продвижение российских войск в этом районе.

«Ситуация в Селидово и Горняке для нас сильно ухудшилась. Это может означать, что противник уже прорвался к югу от Горняка и Кураховки. В Селидово мы потеряли контроль над восточной, южной и центральной частями города», — передает слова украинских военных издание «Страна.ua».
ВС РФ продолжают укреплять свои позиции на данном участке фронта, что вызывает обеспокоенность среди бойцов ВСУ.

Ранее сообщалось, что тысячи украинских солдат погибнут из-за того, что командование ВСУ не отдало им приказа покинуть Селидово в ДНР перед его окружением, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем ютуб-блоге. По его словам, войска должны были эвакуировать из города еще неделю назад.

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#власть
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#днр
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#вс рф
#кндр
#солдат
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Меркурис: тысячи солдат ВСУ погибнут при окружении Селидово
23 октября 2024, 22:24

Фото: iStock/Jakub Laichter

Тысячи украинских солдат погибнут из-за того, что командование ВСУ не отдало им приказа покинуть Селидово в ДНР перед его окружением, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем ютуб-блоге. По его словам, войска должны были эвакуировать из города еще неделю назад.
«Произойдет серьезная катастрофа, часть этих войск спасется, но большинство, скорее всего, — нет. Украина снова пожертвовала тысячами своих лучших солдат, обороняя город, из которого они должны были эвакуироваться еще неделю назад», — отметил он.
Меркурис подчеркнул, что безостановочное наступление ВС РФ приведет к полному окружению Селидово, пути снабжения которого отрезаны.

Ранее генерал ВСУ Игорь Романенко заявил, что ВСУ могут попасть в котел в Донбассе, ситуация на некоторых направлениях — критическая. Офицер считает, что боевики ВСУ могут попасть в клещи между Кураховкой и Горняком.

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