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ВС РФ продвигаются на нескольких участках фронта и блокируют продвижение ВСУ. В Курской области ситуация остается напряженной – противник стремится контратаковать. О последних событиях в зоне проведения спецоперации расскажет «Радио 1».
Курская область
За минувшие сутки киевские силы потеряли 280 человек и несколько единиц техники, включая БМП Bradley, в Курской области. В Любимовке противник предпринимает попытки контратаковать, в целом ситуация контролируемая.
ВСУ прибыли резервы из состава тех, кого схватили ТЦК, неделю готовили и кинули в штурм. Инженерные подразделения ВСУ минируют свою границу и обустраивают оборону. Противник также продолжает применять отравляющие вещества и распыляет на позициях ВС РФ термит. В лесах рядом с Ольговкой и Суджой идет зачистка подразделениями ВС РФ, также наблюдается высокая интенсивность боевых действий у Кремяного и Новоивановки.
Подразделения группировки войск «Север» нанесли удар по формированиям 10 бригад ВСУ в районах Дарьино, Зеленый Шлях, Нижний Клин, Плёхово и Свердликово, сообщает Минобороны РФ. Также были отражены две контратаки противника в направлениях Плёхово и Покровский.
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Донецкое направление
Министерство обороны подтвердило взятие Серебрянки в Донецкой Народной Республике. Село расположено в 20 километрах от Красного Лимана и в пяти от Северска. Последний постепенно попадает в клещи.
«Этот город играет важную логистическую роль для ВСУ на данном участке фронта, и его потеря серьёзно пошатнёт позиции Киева на севере ДНР», — пояснил военный корреспондент Александр Коц.
Также была взята Николаевка, что является еще одним шагом к Покровску. Для Украины критически важно удержать этот район, поскольку там находятся шахты коксующегося угля. Потеря этих ресурсов может привести к серьезным последствиям для оставшейся металлургической отрасли страны. Однако к обороне города не готовятся должным образом: «зубы дракона» были установлены неаккуратно и просто выброшены на пустырь, сообщают украинские источники.
Вооруженные силы России постепенно вытесняют противника в Сумскую область и уничтожают его. В селе Новоивановка удалось освободить 15 заложников, удерживаемых киевскими боевиками.
Херсонское направление
На Херсонском направлении активно действуют дроны и артиллерия. Вооруженные силы Украины начали дистанционно минировать акваторию Днепра, что затрудняет связь российских групп на островах с берегом. Известно о нехватке МБЭКов для проверки маршрутов, что увеличивает риски для личного состава на лодках. На правом берегу ВС РФ поразили несколько ПВД. ВСУ 36 раз обстреляли левобережье, в Алешках погиб мужчина.
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Запорожское направление
На Запорожском участке ВСУ активнее бьют по населенным пунктам. Каменка-Днепровскую у Энергодара атаковали более 20 БПЛА и ствольная артиллерия. Васильевка была под ударом дронов, которые были нацелены на электростанцию. У Малой Токмачки ВКС России ударили по целям 16 бомбами.
Угледарское направление
Со стороны Максимильяновки российские войска приближаются к Курахово. В Катериновке ВС РФ успешно вытесняют ВСУ в северную часть села. В районе Богоявленки удалось отбить несколько опорных пунктов и почти выйти на юго-восточные окраины. На фронте в районе Великой Новоселки наблюдается движение: российские войска выбили ВСУ из крупного опорника на пути от Старомайорского к Ровнополю. Одновременно ВС РФ пробиваются со стороны Левадного к Новодаровке.
Покровское направление
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