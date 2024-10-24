Украинские военные сообщают о значительном ухудшении обстановки в районе населенных пунктов Селидово и Горняк на Донецком направлении.
Бойцы ВСУ отмечают потерю контроля над ключевыми позициями и активное продвижение российских войск в этом районе.
ВС РФ продолжают укреплять свои позиции на данном участке фронта, что вызывает обеспокоенность среди бойцов ВСУ.
Ранее сообщалось, что тысячи украинских солдат погибнут из-за того, что командование ВСУ не отдало им приказа покинуть Селидово в ДНР перед его окружением, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем ютуб-блоге. По его словам, войска должны были эвакуировать из города еще неделю назад.
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«Ситуация в Селидово и Горняке для нас сильно ухудшилась. Это может означать, что противник уже прорвался к югу от Горняка и Кураховки. В Селидово мы потеряли контроль над восточной, южной и центральной частями города», — передает слова украинских военных издание «Страна.ua».
ВС РФ продолжают укреплять свои позиции на данном участке фронта, что вызывает обеспокоенность среди бойцов ВСУ.
Ранее сообщалось, что тысячи украинских солдат погибнут из-за того, что командование ВСУ не отдало им приказа покинуть Селидово в ДНР перед его окружением, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем ютуб-блоге. По его словам, войска должны были эвакуировать из города еще неделю назад.
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Елена Перлова