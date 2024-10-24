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ВСУ пожаловались на ухудшение ситуации в Селидово и Горняке

24 октября 2024, 06:51

Украинские военные сообщают о значительном ухудшении обстановки в районе населенных пунктов Селидово и Горняк на Донецком направлении.
Бойцы ВСУ отмечают потерю контроля над ключевыми позициями и активное продвижение российских войск в этом районе.

«Ситуация в Селидово и Горняке для нас сильно ухудшилась. Это может означать, что противник уже прорвался к югу от Горняка и Кураховки. В Селидово мы потеряли контроль над восточной, южной и центральной частями города», — передает слова украинских военных издание «Страна.ua».


ВС РФ продолжают укреплять свои позиции на данном участке фронта, что вызывает обеспокоенность среди бойцов ВСУ.

Ранее сообщалось, что тысячи украинских солдат погибнут из-за того, что командование ВСУ не отдало им приказа покинуть Селидово в ДНР перед его окружением, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем ютуб-блоге. По его словам, войска должны были эвакуировать из города еще неделю назад.

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#лукашенко
Меркурис: тысячи солдат ВСУ погибнут при окружении Селидово
23 октября 2024, 22:24

Фото: iStock/Jakub Laichter

Тысячи украинских солдат погибнут из-за того, что командование ВСУ не отдало им приказа покинуть Селидово в ДНР перед его окружением, заявил британский эксперт Александр Меркурис в своем ютуб-блоге. По его словам, войска должны были эвакуировать из города еще неделю назад.
«Произойдет серьезная катастрофа, часть этих войск спасется, но большинство, скорее всего, — нет. Украина снова пожертвовала тысячами своих лучших солдат, обороняя город, из которого они должны были эвакуироваться еще неделю назад», — отметил он.
Меркурис подчеркнул, что безостановочное наступление ВС РФ приведет к полному окружению Селидово, пути снабжения которого отрезаны.

Ранее генерал ВСУ Игорь Романенко заявил, что ВСУ могут попасть в котел в Донбассе, ситуация на некоторых направлениях — критическая. Офицер считает, что боевики ВСУ могут попасть в клещи между Кураховкой и Горняком.

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Лукашенко высказался о войсках КНДР на Украине
Лукашенко: Белоруссия не фиксировала военных КНДР в зоне конфликта на Украине
23 октября 2024, 21:56

Александр Лукашенко (фото: сайт Кремля)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минск в курсе того, что происходит в зоне конфликта на Украине и не фиксировал там военных КНДР. Об этом он сообщил в интервью Ольге Скабеевой для программы «60 минут» на телеканале «Россия 1». По его словам, с большей серьезностью стоит относиться к возможности появления на фронте французских или польских войск.
«Мы в курсе дела того, что происходит на линии фронта и в Курской области. Мы корейцев там не фиксировали. Они уж сильно серьезно «спрятаны». Хотя если бы они были, то должны были бы воевать, а не прятаться», — с иронией пояснил он.
Лукашенко добавил, что на фоне сообщений о прибытии военных КНДР западные страны могут отправить в зону конфликта польские или французские войска.
«К этим разговорам надо серьезно относиться и следить за этим», — подчеркнул белорусский лидер.
Он также отметил, что Россия не нуждается в помощи КНДР, так как она даже никогда не просила Белоруссию включиться в конфликт.

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«Две клешни»: ВСУ находятся в критической ситуации в ДНР
Генерал ВСУ Романенко: украинские военные могут попасть в котел в Донбассе
23 октября 2024, 21:36

Бойцы Добровольческого корпуса (Фото: РИА Новости/Евгений Биятов)

Украинские боевики могут попасть в котел в Донбассе, поэтому для них складывается критическая ситуация, заявил каналу Politeka генерал ВСУ Игорь Романенко. Он отметил продвижение российских войск.
«Ситуация продолжает быть тяжелой, на отдельных направлениях — критической, потому что складывается ситуация к очередному продвижению российских войск», — прокомментировал собеседник.

Офицер считает, что боевики ВСУ могут оказаться в котле между Кураховкой и Горняком.

«Это две клешни, которые нацелены на то, чтобы замкнуть и превратить это в котел», — резюмировал Романенко.

Спецоперация в Донбассе продолжается с конца февраля 2022 года. В Кремле отмечали, что боевые действия закончатся, когда Россия достигнет всех своих целей.

Ранее сообщалось, какая страна может начать обсуждать вопрос о возможных оружейных поставках Украине.

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Глава РБ Лукашенко: украинская власть хочет ядерного конфликта с РФ
23 октября 2024, 21:17

Александр Лукашенко (Фото: сайт Кремля)

Украинская власть хотела бы старта ядерного конфликта с РФ, считает президент белорусской республики Александр Лукашенко, передает «Россия-1».
«Я просто это знаю. Не буду пока называть эти источники, но я это знаю», — сказал политик.
Он добавил, что уверен в этом «больше чем на 300%. Глава РБ подчеркнул, что РФ не применит ядерные вооружения, которые есть в Беларуси, если он не согласится.

Ранее Лукашенко рассказывал, как президент России Владимир Путин относится к потерям на Украине. Политик беседовал с журналистом BBC на казанском саммите объединения БРИКС, который проходит до 24 октября.

Перед этим сообщалось, когда запланированы выборы в Белоруссии.

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Посольство: Лондон прикрывает доставку вооружений для ВСУ по Черноморью
23 октября 2024, 20:56

Фото: istockphoto/Wachira Wacharapathom

Соединенное Королевство прикрывает доставку оружия для боевиков ВСУ по Черноморью, проинформировали в российском посольстве в Лондоне после обвинений РФ в препятствии поставкам гуманитарной помощи Палестине. Об этом пишет РИА Новости.
«Анонсирование новых расходов Лондона и его партнёров для предоставления украинцам новых морских дронов и радаров только доказывает, что эти боевые средства предназначены отнюдь не для защиты так называемого «зернового коридора», а для прикрытия доставки вооружений для ВСУ морским путём и тем самым продления агонии киевского режима», — прокомментировали дипломаты.

Недружественные к России государства стали помогать киевскому режиму на фоне спецоперации в Донбассе по денацификации и демилитаризации украинской республики.

Ранее британское руководство заявляло, что выделит Украине дополнительные 155 миллионов долларов на закупку морских дронов и прочую поддержку.

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#мир
#россия
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#украина
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#новости
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Лукашенко рассказал об отношении Путина к потерям на Украине
Лукашенко: Путин сожалеет о потерях на Украине, но убежден в правильности СВО
23 октября 2024, 20:54

Александр Лукашенко (фото: сайт Кремля)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что глава российского государства Владимир Путин сожалеет о потерях с обеих сторон в конфликте на Украине, но твердо убежден в правильности СВО. Об этом он сообщил в интервью журналисту британской BBC на полях саммита БРИКС в Казани.
Белорусский президент также напомнил о предложении Путина Западу с попыткой договориться, однако его обращение проигнорировали.
«В этом конфликте разные ситуации бывают, кто-то наступает, кто-то обороняется. И одна, и вторая сторона несут большие потери. Сожалеет об этом Путин или нет? Конечно, сожалеет, он же живой человек. Но абсолютно убежден в том, и будьте в этом уверены, я не просто убежден, я это знаю: Путин твердо считает, что он прав, и он мотивирует это. Он ведь Западу предложил: вот предложение России, давайте договоримся. На что Запад вообще ничего не ответил», — пояснил Лукашенко.
Ранее белорусский лидер объявил о своем выдвижении на президентские выборы, которые состоятся в республике в январе 2025 года.

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#переговоры
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Южная Корея может начать оружейные поставки Украине
23 октября 2024, 20:23

Фото: istockphoto/Silent_GOS

Южнокорейская сторона может начать обсуждать возможность оружейных поставок Украине в случае якобы отправки северокорейцами войск для участия в боевых действиях. Об этом пишет «Фонтанка», ссылаясь на эксперта Андрея Ланькова.
«Ответные меры последуют при дальнейшем ухудшении ситуации — Южная Корея рассмотрит, повторяю, только рассмотрит вопрос о поставке вооружения Украине», — прокомментировал востоковед.
Перед этим дипломат российского МИДа Мария Захарова заявляла, что данные про якобы отправку войск КНДР в Россию не более чем «вбросы и шумиха».

Она подчеркивала, что российско-северокорейское взаимодействие в военной сфере соответствует нормам международного права.

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В России оценили предложение Зеленского о прекращении ударов по энергообъектам
Миронов: предложение Киева прекратить удары — признак необходимости их усилить
23 октября 2024, 19:46

Фото: istockphoto/macky_ch

Предложение главы киевского режима Владимира Зеленского прекратить взаимные атаки на энергообъекты — верный признак необходимости их усилить. Об этом сообщил глава «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов.
«На самом деле (Зеленский — прим. ред.) хочет сохранить власть в разрушенной по его вине стране. Предложение Зеленского о прекращении ударов по объектам энергетики — верный признак, что их надо усилить, как и удары по остальной инфраструктуре, которую в войне против России использует киевский режим», — сказано на сайте российской партии.
Ранее украинский политик в беседе с изданием Financial Times говорил, что взаимный отказ сторон бить по энергоинфраструктуре поможет завершить горячую фазу украинского конфликта.

Перед этим стало известно, чего не хочет Украина, и как это связано с нацистской Германией.

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#украина
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#энергетика
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Спецназ Росгвардии предотвратил заход ДРГ в Курскую область
23 октября 2024, 18:49

Фото: istockphoto/macky_ch

Бойцы спецназа Росгвардии предотвратили заход ДРГ на территорию Курской области. Видео опубликовано в официальном Telegram-канале ведомства.
Уточняется, что спецназовцы Росгвардии с помощью беспилотника заметили неизвестный автомобиль в зоне проведения контртеррористической операции в курском приграничье. Оператор дрона следил за транспортным средством, на котором перемещалась ДРГ на протяжении всего маршрута. Когда машина остановилась, по ней был нанесен удар.

«Удар по диверсионно-разведывательной группе был нанесен при помощи FPV-дрона. Противник уничтожен», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее сообщалось, что группировки ВСУ в составе 20 человек предприняли несколько попыток прорыва тыла ВС РФ в Курской области. украинские военные на бронеавтомобилях International MaxxPro производства США дважды пытались атаковать российских бойцов в районе населённых пунктов Волфино и Теткино в Глушковском районе.

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