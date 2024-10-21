В ВСУ заявили о повторении сценария освобождения Угледара ВС РФ в Селидово

Российские войска перекрыли все пути снабжения в районе Селидово, за исключением одного небезопасного маршрута. Ситуация в этой части зоны боевых действий сейчас напоминает сценарий освобождения Угледара, заявил боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Мучной. Его слова приводятся в Telegram-канале издания «Страна».