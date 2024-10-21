В ВСУ заявили о повторении сценария освобождения Угледара ВС РФ в Селидово

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Российские войска перекрыли все пути снабжения в районе Селидово, за исключением одного небезопасного маршрута. Ситуация в этой части зоны боевых действий сейчас напоминает сценарий освобождения Угледара, заявил боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Мучной. Его слова приводятся в Telegram-канале издания «Страна».
«Противник перерезал все дороги снабжения, остается одна, по которой двигаться очень небезболезненно. Этот город очень важно держать, потому что если потеряем, то начнутся проблемы уже на севере, а там трасса в Покровск», – объяснил украинский военный.
Мучной подчеркнул, что под Зоряным ВСУ перешли реку Волча и «фактически зашли с юга в тыл Горняка».
Ранее боец ВСУ с позывным Алекс сообщил, что ситуация в районе Слридово сложная. По его словам, российские военные подразделения продвигаются с флангов, что может ухудшить ситуацию для украинских войск.
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Александр Климов