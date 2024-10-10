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Элита ВСУ находится в ловушке под Курском, сообщает издание Corriere della Sera. По информации журналистов, вторжение в Курскую область является парадоксальным.
Одной из его целей было поднять моральный дух боевиков, показав сторонникам киевского режима динамизм. По задумке властей Незалежной, западные партнеры должны были выделить еще больше вооружений.
При этом сейчас элитные боевики не могут помочь своим сослуживцам в Донецкой народной республике, пишут обозреватели. Вместе с тем, уточняют авторы, в Киеве уверены, что уход из российского региона будет еще более болезненным. Таким образом, уточняет газета, Киев боится, что ВС РФ начнут преследовать боевиков ВСУ через границу.
Российская спецоперация в Донбассе продолжается с 24 февраля 2022 года. В начале августа 2024 года ВСУ напали в приграничье Курской области.
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При этом сейчас элитные боевики не могут помочь своим сослуживцам в Донецкой народной республике, пишут обозреватели. Вместе с тем, уточняют авторы, в Киеве уверены, что уход из российского региона будет еще более болезненным. Таким образом, уточняет газета, Киев боится, что ВС РФ начнут преследовать боевиков ВСУ через границу.
Российская спецоперация в Донбассе продолжается с 24 февраля 2022 года. В начале августа 2024 года ВСУ напали в приграничье Курской области.
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Никита Кротов