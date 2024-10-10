Мощная атака ВСУ на Кубань, попытка наступления в Курской области: последние новости СВО

Фото: istockphoto/Olena Bartienieva
ВСУ не оставляют попыток атаковать позиции ВС РФ в Курской области, но сталкиваются с активным сопротивлением. Кроме того, минувшей ночью противник нанес удар по территории РФ с использованием БПЛА. О том, как складывается обстановка в зоне СВО и где удалось продвинуться российским войскам расскажет «Радио 1».
Атака БПЛА ВСУ 10 октября: что известно
ВСУ атаковали с использованием ударных беспилотников несколько российских регионов. По данным Министерства обороны РФ, на Кубани была успешно отражена атака 47 дронов. Утром поступили сообщения о вражеских ударах, которые привели к возгоранию в Майкопе (Адыгея). В Ростовской области средства радиоэлектронной борьбы уничтожили 10 беспилотников, а в Курской области отечественные силы противовоздушной обороны сбили украинскую ракету.
В Брянской области был сбит один беспилотник, в то время как в Белгородской области уничтожили четыре дрона.
Военный аэродром в Адыгее оказался под обстрелом. Противник утверждает, что уничтожил склад БПЛА. Однако эта информация не подтверждена. В Краснодарском крае несколько домов пострадали в результате массовой атаки, об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале.
«Наши ПВО смогли отразить налет. Инфраструктура не пострадала. К сожалению, в двух случаях обломки БПЛА повредили дома жителей региона, но ущерб незначительный, пострадавших нет», — отметил Кондратьев.
Марочко: ВС РФ уничтожили цех сборки БПЛА и склад оружия в Купянске
Курская область
Экипажи вертолетов Ка-52М сорвали ротацию украинских подразделений в приграничном районе Курской области, сообщили в пресс-службе Минобороны России. Губернатор региона Алексей Смирнов сообщил в своем телеграм-канале о попытке украинских сил атаковать Курскую область. По его словам, дежурные системы ПВО успешно сбили ракету.
«Сегодня вечером украинская ракета была перехвачена средствами ПВО в Курской области. Благодарю наших защитников!» — написал он.
Согласно заявлениям Сергея Нарышкина, главы Службы внешней разведки РФ, украинские вооруженные силы намеревались захватить и заминировать Курскую атомную электростанцию. Он сделал это заявление на 55-м заседании Совета руководителей безопасности и специальных служб стран СНГ. Нарышкин подчеркнул, что, если бы ВСУ удалось реализовать свои замыслы, последствия для Европы могли бы быть катастрофическими, сопоставимыми с чернобыльской трагедией, сообщает ТАСС.
Фото: iStock/Evgeny555
Угледарское направление
На севере от Угледара наблюдается наступление российских войск: местность очищается от пехоты ВСУ при помощи дронов и артиллерии. После установления контроля над Угледаром российская армия продолжает своё продвижение, угрожая разгромом ВСУ на всей протяжённости фронта. Угледар — важный опорный пункт украинских сил на Южно-Донецком направлении, падение которого может привести к обрушению фронта на границе Запорожского и Донецкого направлений.
Российские подразделения углубляются в защитные линии ВСУ от Угледара по трём направлениям. На западном фланге они увеличивают контролируемую территорию около Золотой Нивы. На востоке замечено продвижение к Богоявленке от Водяного. В районе шахты «Южно-Донбасская №3» российские силы продвинулись на более чем 2 км вглубь.
Покровское направление
На Покровском направлении ВС России осуществили продвижение вдоль восточной лесной полосы на глубину до 400 метров. На западной границе Цукурино российские силы заняли участки улиц Джерельная и Челюскина на расстоянии до 950 метров. С района Водяного ВС РФ движутся в сторону Богоявленки. Сообщается об интенсивных боях и хорошо укрепленных позициях противника. К северу от Водяного также продолжается расширение зоны контроля со стороны ВС РФ.
На юго-восточных окраинах Катериновки, где закрепились штурмовые отряды российских вооруженных сил, активно действует артиллерия. Обострение боевых действий также наблюдается к востоку от Антоновки. Ожесточенные столкновения продолжаются в Измайловке и Новоселидовке, где украинские вооруженные силы стремятся предотвратить окружение своих частей в Горняке и Кураховке. Противник проводит частичный отвод своих войск с восточного берега реки Волчья. В районе Цукурино российская армия увеличивает свою зону контроля на юг и запад. В окрестностях Селидово отмечается медленное продвижение в сторону дороги на Покровск, а на линии Сухого Яра и Лысовки продолжаются тяжелые бои.
Торецкое направление
После того как большая часть шахты «Центральная» оказалась под контролем российских войск, подразделения ВСУ покинули район «Забалка». Российские силы приближаются к терриконам в западной части города, и захват этих позиций приведет к обнулению линии обороны ВСУ в этом районе.
Читайте также:
Киев готов к прекращению огня при одном условии
Российские военные продвинулись в ДНР
Алаудинов рассказал о сдаче в плен военных из элитных подразделений ВСУ в ДНР
Анастасия Хохлова