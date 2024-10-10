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Мощная атака ВСУ на Кубань, попытка наступления в Курской области: последние новости СВО

10 октября 2024, 09:50
Фото: istockphoto/Olena Bartienieva

Фото: istockphoto/Olena Bartienieva

ВСУ не оставляют попыток атаковать позиции ВС РФ в Курской области, но сталкиваются с активным сопротивлением. Кроме того, минувшей ночью противник нанес удар по территории РФ с использованием БПЛА. О том, как складывается обстановка в зоне СВО и где удалось продвинуться российским войскам расскажет «Радио 1».

Атака БПЛА ВСУ 10 октября: что известно


ВСУ атаковали с использованием ударных беспилотников несколько российских регионов. По данным Министерства обороны РФ, на Кубани была успешно отражена атака 47 дронов. Утром поступили сообщения о вражеских ударах, которые привели к возгоранию в Майкопе (Адыгея). В Ростовской области средства радиоэлектронной борьбы уничтожили 10 беспилотников, а в Курской области отечественные силы противовоздушной обороны сбили украинскую ракету.



В Брянской области был сбит один беспилотник, в то время как в Белгородской области уничтожили четыре дрона.

Военный аэродром в Адыгее оказался под обстрелом. Противник утверждает, что уничтожил склад БПЛА. Однако эта информация не подтверждена. В Краснодарском крае несколько домов пострадали в результате массовой атаки, об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев в своем телеграм-канале.

«Наши ПВО смогли отразить налет. Инфраструктура не пострадала. К сожалению, в двух случаях обломки БПЛА повредили дома жителей региона, но ущерб незначительный, пострадавших нет», — отметил Кондратьев.

Марочко: ВС РФ уничтожили цех сборки БПЛА и склад оружия в Купянске
Марочко: ВС РФ уничтожили цех сборки БПЛА и склад оружия в Купянске


Курская область


Экипажи вертолетов Ка-52М сорвали ротацию украинских подразделений в приграничном районе Курской области, сообщили в пресс-службе Минобороны России. Губернатор региона Алексей Смирнов сообщил в своем телеграм-канале о попытке украинских сил атаковать Курскую область. По его словам, дежурные системы ПВО успешно сбили ракету.

«Сегодня вечером украинская ракета была перехвачена средствами ПВО в Курской области. Благодарю наших защитников!» — написал он.


Согласно заявлениям Сергея Нарышкина, главы Службы внешней разведки РФ, украинские вооруженные силы намеревались захватить и заминировать Курскую атомную электростанцию. Он сделал это заявление на 55-м заседании Совета руководителей безопасности и специальных служб стран СНГ. Нарышкин подчеркнул, что, если бы ВСУ удалось реализовать свои замыслы, последствия для Европы могли бы быть катастрофическими, сопоставимыми с чернобыльской трагедией, сообщает ТАСС.


Фото: iStock/Evgeny555

Угледарское направление


На севере от Угледара наблюдается наступление российских войск: местность очищается от пехоты ВСУ при помощи дронов и артиллерии. После установления контроля над Угледаром российская армия продолжает своё продвижение, угрожая разгромом ВСУ на всей протяжённости фронта. Угледар — важный опорный пункт украинских сил на Южно-Донецком направлении, падение которого может привести к обрушению фронта на границе Запорожского и Донецкого направлений.

Российские подразделения углубляются в защитные линии ВСУ от Угледара по трём направлениям. На западном фланге они увеличивают контролируемую территорию около Золотой Нивы. На востоке замечено продвижение к Богоявленке от Водяного. В районе шахты «Южно-Донбасская №3» российские силы продвинулись на более чем 2 км вглубь.

Покровское направление


На Покровском направлении ВС России осуществили продвижение вдоль восточной лесной полосы на глубину до 400 метров. На западной границе Цукурино российские силы заняли участки улиц Джерельная и Челюскина на расстоянии до 950 метров. С района Водяного ВС РФ движутся в сторону Богоявленки. Сообщается об интенсивных боях и хорошо укрепленных позициях противника. К северу от Водяного также продолжается расширение зоны контроля со стороны ВС РФ.

На юго-восточных окраинах Катериновки, где закрепились штурмовые отряды российских вооруженных сил, активно действует артиллерия. Обострение боевых действий также наблюдается к востоку от Антоновки. Ожесточенные столкновения продолжаются в Измайловке и Новоселидовке, где украинские вооруженные силы стремятся предотвратить окружение своих частей в Горняке и Кураховке. Противник проводит частичный отвод своих войск с восточного берега реки Волчья. В районе Цукурино российская армия увеличивает свою зону контроля на юг и запад. В окрестностях Селидово отмечается медленное продвижение в сторону дороги на Покровск, а на линии Сухого Яра и Лысовки продолжаются тяжелые бои.


Торецкое направление


После того как большая часть шахты «Центральная» оказалась под контролем российских войск, подразделения ВСУ покинули район «Забалка». Российские силы приближаются к терриконам в западной части города, и захват этих позиций приведет к обнулению линии обороны ВСУ в этом районе.

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Глава Адыгеи Кумпилов: жителей Родникового эвакуируют из-за пожара после атаки
10 октября 2024, 09:35

Фото: iStock/abadonian

Руководитель Адыгеи Мурат Кумпилов сообщил, что жителей поселка Родниковый эвакуируют из-за пожара, возникшего после атаки беспилотников на этот регион. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Глава региона сообщил, что в станице Ханской был развернут пункт временного размещения граждан. По его словам, людей там обеспечат всем необходимым. Кумпилов добавил, что координирует действия всех служб и ведомств на месте инцидента. Он отметил, что ликвидацией возгорания занимаются сотрудники МЧС.

Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.

Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что военные ВС России продвинулись под Григоровкой в ДНР. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Киев готов к прекращению огня при одном условии
CdS: Киев готов к прекращению огня по линии фронта без признания новых границ
10 октября 2024, 09:31

Фото: iStock/Diy13

Украина готова прекратить огонь по нынешней линии фронта без признания новых границ, получив гарантии Запада. Об этом сообщает издание Corriere della Sera.
Согласно информации источника, визиты украинского лидера Владимира Зеленского по европейским странам необходимы Киеву для получения гарантий по вопросу быстрого вступления республики в Европейский союз. Уточняется, что подобная активность предводителя киевского режима отражает его убеждения в том, что пришло время искать пути выхода из конфликта, которые «не поставят Украину на колени».

Однако Зеленский не может официально отказаться от территорий, при этом он готов прекратить огонь, если получит американские гарантии безопасности.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#украина
#конфликт
#сша
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Российские военные продвинулись в ДНР
Марочко: российская армия сократила межпозиционное пространство под Григоровкой
10 октября 2024, 09:14

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что военные ВС России продвинулись под Григоровкой в ДНР. Об этом информирует РИА Новости.
Вооружённые силы России успешно продвигаются в Донецкой Народной Республике, уверенно освобождая всё новые населённые пункты и города.

«В ходе освободительных действий подразделения ВС РФ усилили огневое воздействие по позициям украинских боевиков в населенном пункте Серебрянка», — рассказал он.

Помимо этого, удалось сократить межпозиционное пространство северо-восточнее Григоровки. По его словам, расстояние между основными силами составляет менее 2 километров.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

Директор департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев сообщил, что Запад не реагирует на пытки пленных на Украине из-за политики. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#россия
#сво
#всу
#вс рф
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Алаудинов рассказал о сдаче в плен военных из элитных подразделений ВСУ в ДНР
Алаудинов: ВС РФ взяли много пленных из элитных подразделений ВСУ в Часовом Яре
10 октября 2024, 09:12

Фото: iStock/Sinenkiy

Военные ВС РФ берут много пленных из элитных подразделений ВСУ в Часове Яре. Об этом в своем Telegram-канале написал заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов.
По словам командира, 4-я бригада 3-й общевойсковой армии совместно с бойцами спецназа «Ахмат» сделали огромную работу, в результате которой было ликвидировано очень много личной силы ВСУ. Алаудинов добавил, что солдаты российской армии уже зашли в Часов Яр и находятся в тылу украинских подразделений.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#солдаты
#сво
#пво
#вс рф
#спецоперация
#плен
#всу
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МИД объяснил отсутствие реакции Запада на данные об истязании ВСУ пленных
МИД: Запад не реагирует на пытки пленных на Украине из-за политики
10 октября 2024, 08:54

Фото: istockphoto/IherPhoto

Директор департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека МИД РФ Григорий Лукьянцев сообщил, что Запад не реагирует на пытки пленных на Украине из-за политики. Об этом информирует РИА Новости.
Он отметил, что Российская Федерация сейчас не наблюдает значимой реакции с Запада на данные, что военнопленные ВС РФ на Украине массово подвергаются пыткам.

По его словам, в опубликованном ранее докладе УВКПЧ упоминается о пытках российских военных. Однако такие «проблески сознания и совести» теряются на фоне необоснованных обвинений в адрес России. Он подчеркнул, что доклад является несбалансированным. По его словам, нельзя говорить об объективном отношении международных организаций или западных стран к РФ.

«Думаю, что проблема носит именно политический характер, и весь вопрос в том, какой политический сигнал кто получит в какой момент», — пояснил он.

Кроме того, Лукьянцев добавил, что игнорировать правду становится все сложнее.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Пригород Майкопа подвергся атаке дронов ВСУ
Кумпилов: БПЛА ВСУ атаковал пригород Майкопа, поселок Родниковый эвакуируют
10 октября 2024, 08:15

Фото: istockphoto/aapsky

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов сообщил, что вражеские БПЛА атаковали пригород Майкопа. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Кумпилов отметил, что пострадавших нет. В настоящий момент, по его словам, на месте происшествия работают экстренные службы. Огнеборцы МЧС ликвидируют возгорание.

«Идет организованная эвакуация жителей поселка Родникового», — указано в сообщении.

Кроме того, глава Адыгеи сообщил, что в станице Ханской был открыт пункт временного размещения, где людям будет предоставлено всё необходимое.

Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.

Ранее командир спецназа «Ахмат» и заместитель начальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов сообщил о значительном продвижении российских войск на более чем 10 участках в Курской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#минобороны рф
#военные
#эвакуация
#возгорание
#происшествия
#ущерб
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Силы ПВО за ночь уничтожили 92 украинских беспилотника над регионами РФ
Минобороны: силы ПВО сбили 92 БПЛА самолетного типа над семью регионами России
10 октября 2024, 08:14

Фото: iStock/yucelyilmaz

Российские силы ПВО за ночь уничтожили 92 украинских дрона над 7 регионами РФ и над акваторией Азовского моря. Об этом сообщили в Минобороны России.
Согласно информации военного ведомства, 47 вражеских беспилотников были ликвидированы над Краснодарским краем, 12 — над Курской областью, 9 — над Ростовской, 4 – над территорией Брянской области. Также вражеская атака была предотвращена над территориями Белгородской и Воронежской областей, Республики Крым и над акваторией Азовского моря.

Иные подробности не уточняются.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#спецоперация
#дрон
#беспилотник
#всу
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Американская звезда в Донбассе: что Стивен Сигал сделал в Еленовке
Стивен Сигал посетил пленных бойцов «Азова*» в колонии в Еленовке под Донецком
10 октября 2024, 06:20

Американский актер и режиссер Стивен Сигал посетил пленных членов батальона «Азов*» (организация признана террористической и запрещена в России) в колонии в поселке Еленовка под Донецком.
Кадры визита были опубликованы «Вестями». Сигал осмотрел изолятор и пообщался с украинскими военнопленными. Один из пленных отметил, что условия содержания вполне приемлемы.

«К нам относятся достаточно хорошо, не на что жаловаться», — сказал он.
Актер спросил, хочет ли пленный вернуться домой, на что тот ответил, что мечтает об этом. Ранее Сигал анонсировал документальный фильм о событиях в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине, в котором, по его словам, будут представлены доказательства того, что спецоперация не является «вторжением», как утверждают западные страны.

Напомним, что летом 2022 года следственный изолятор в Еленовке был обстрелян ВСУ с помощью системы HIMARS.

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*Организация признана террористической и запрещена в России.
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Спасший батальон Герой России из «Времени героев» получил «золотой пояс»
10 октября 2024, 04:50

Фото: istock/fortton

Чемпион Забайкалья по армейскому рукопашному бою Балдан Цыдыпов, который 30 марта 2022 года спас 150 бойцов своего батальона в условиях засады, стал лауреатом Национальной премии «Золотой Пояс» в номинации «За волю к Победе».
Награду ему вручил первый замглавы Администрации Президента Сергей Кириенко. Цыдыпов, чей БМП был подбит одним из первых, принял огонь на себя, обеспечив отход товарищей и проявив истинное мужество. За этот подвиг он был удостоен звания Героя России.

Вручение премии «Золотой Пояс» стало значимым событием, подводящим итоги достижений российских спортсменов и их наставников. Эта награда символизирует силу воли, мастерство и целеустремленность, а в этом году была вручена представителям единоборств, которые проявили себя как на спортивной арене, так и в защите Родины в зоне специальной военной операции.

Ранее сообщалось, что в южных регионах России, включая Ростовскую, Курскую и Волгоградскую области, а также Кубань, зафиксированы массированные атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

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