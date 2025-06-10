«Да пошел он»: в ГД ответили на слова Зеленского о переговорах по вопросам территорий

10 июня 2025, 17:20

Депутат Чепа: Заявления Зеленского ставят переговоры в тупик

Фото: iStock/3dmitry

Отсутствие у делегации от Украины полномочий обсуждать территориальные вопросы приводит диалог с РФ в тупик. Так считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.





Ранее Владимир Зеленский заявил, что украинская делегация не уполномочена обсуждать территориальные вопросы с российской стороной, отметив, что рассмотрение этой темы — «его работа».





«Обязательно заводит в тупик, и мы об этом сразу же говорили. Нелегитимность самого Зеленского, закон о запрете ведения переговоров с Россией — это мешает. В любой момент либо Зеленский, либо Верховная рада могут отклонить любые договоренности и аннулировать любые соглашения», — заявил Чепа в разговоре с «Газетой.Ru».

«Это абсурд. Да пошел он. Сначала надо подготовить, а потом говорить: "Я готов"», — подчеркнул парламентарий.

«Это пушечное мясо. Понятно, что эти люди будут гибнуть», — отметил депутат.