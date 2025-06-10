«Да пошел он»: в ГД ответили на слова Зеленского о переговорах по вопросам территорий
Депутат Чепа: Заявления Зеленского ставят переговоры в тупик
Отсутствие у делегации от Украины полномочий обсуждать территориальные вопросы приводит диалог с РФ в тупик. Так считает первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что украинская делегация не уполномочена обсуждать территориальные вопросы с российской стороной, отметив, что рассмотрение этой темы — «его работа».
«Обязательно заводит в тупик, и мы об этом сразу же говорили. Нелегитимность самого Зеленского, закон о запрете ведения переговоров с Россией — это мешает. В любой момент либо Зеленский, либо Верховная рада могут отклонить любые договоренности и аннулировать любые соглашения», — заявил Чепа в разговоре с «Газетой.Ru».
По его мнению, заявления Зеленского являются неадекватными, а слова о личной встрече с президентом России Владимиром Путиным — «PR-акцией». Депутат пояснил, что встречи на таком высоком уровне не проходят без предварительных договоренностей и одготовки.
«Это абсурд. Да пошел он. Сначала надо подготовить, а потом говорить: "Я готов"», — подчеркнул парламентарий.
При этом в беседе с RT Чепа оценил заявление Верховной рады о том, что Зеленский начал осуществлять подготовку к мобилизации 18-летних украинских граждан.
«Это пушечное мясо. Понятно, что эти люди будут гибнуть», — отметил депутат.
При этом он напомнил, что еще в 2024 году глава киевского режима обещал, что мобилизация не коснется молодежи.