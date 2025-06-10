10 июня 2025, 13:28

Сенатор Джабаров: Зеленский готов начать третью мировую войну

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский ради власти готов «взорвать весь мир». Так первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал призыв главы киевского режима усилить давление на Россию со стороны США и Европы.







«То есть готов дать начало третьей мировой войне. Он призывает, по сути, к прямому военному вмешательству в конфликт между Россией и Украиной США и других ядерных держав. Это безумие», — заявил Джабаров в беседе с RT.

«Как только будет окончательное понимание, тогда, как мы надеемся, состоится обмен телами», — сказал Песков в рамках брифинга.