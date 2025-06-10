«Это безумие»: В Совфеде раскрыли, на что готов Зеленский ради власти
Сенатор Джабаров: Зеленский готов начать третью мировую войну
Владимир Зеленский ради власти готов «взорвать весь мир». Так первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал призыв главы киевского режима усилить давление на Россию со стороны США и Европы.
«То есть готов дать начало третьей мировой войне. Он призывает, по сути, к прямому военному вмешательству в конфликт между Россией и Украиной США и других ядерных держав. Это безумие», — заявил Джабаров в беседе с RT.
Он добавил, что Зеленский ездит по европейским странам и «везде клянчит деньги» вместо того, чтобы решать проблемы на Украине.
По словам сенатора, глава киевского режима не нашел в себе мужества забрать тела украинских погибших солдат, чтобы придать их земле.
Тем временем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на сегодняшний день пока нет окончательного понимания того, когда состоится передача Киеву тел погибших солдат ВСУ, пишут argumenti.ru.
«Как только будет окончательное понимание, тогда, как мы надеемся, состоится обмен телами», — сказал Песков в рамках брифинга.