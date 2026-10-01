Дачникам напомнили о сроке уплаты налогов за участки и постройки

01 октября 2026, 08:16

Дачникам до 1 декабря необходимо уплатить имущественные налоги

Фото: iStock/blinow61

Главный юрисконсульт Роскачества Игорь Поздняков напомнил владельцам дач о необходимости перечислить имущественные налоги за 2025 год не позднее 1 декабря 2026 года. Платежи касаются земли, жилых домов и ряда построек на участке.