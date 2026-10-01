Дачникам напомнили о сроке уплаты налогов за участки и постройки
Главный юрисконсульт Роскачества Игорь Поздняков напомнил владельцам дач о необходимости перечислить имущественные налоги за 2025 год не позднее 1 декабря 2026 года. Платежи касаются земли, жилых домов и ряда построек на участке.
В беседе с RT специалист пояснил, что размер начислений зависит от кадастровой цены недвижимости и ставок, утвержденных местными властями в рамках Налогового кодекса. ФНС с 1 августа направит уведомления в личный кабинет налогоплательщика и на «Госуслуги» при подтвержденной учетной записи.
Письмо на бумаге получат граждане, у которых нет доступа к обоим электронным сервисам. После появления уведомления в личном кабинете его считают доставленным уже на следующий день.
От налога на имущество освобождают пенсионеров и предпенсионеров, инвалидов I и II групп, инвалидов с детства, детей-инвалидов, ветеранов, Героев СССР и России, участников СВО и их родственников. Полный перечень льготников содержит статья 407 Налогового кодекса. Льгота распространяется на один объект каждого вида, выбранный собственником.
Федеральное освобождение действует и для хозяйственной постройки площадью до 50 квадратных метров. Она должна находиться на земле для садоводства, огородничества, личного подсобного хозяйства или индивидуального жилищного строительства. Использование такой постройки для бизнеса лишает владельца права на льготу.
По земельному налогу отдельные категории граждан могут уменьшить облагаемую площадь на шесть соток. Такое право есть, в частности, у пенсионеров, инвалидов, ветеранов, Героев СССР и России, участников СВО, а также многодетных семей с тремя и более несовершеннолетними детьми.
Если участок занимает не больше 600 квадратных метров, платить за него не придется. При большей площади налог рассчитают лишь за превышение. При наличии нескольких участков вычет предоставят только по одному из них.
Для пенсионеров, предпенсионеров, инвалидов и многодетных семей ФНС обычно учитывает льготу самостоятельно. Если ее не отразили в уведомлении, гражданин вправе обратиться с заявлением в налоговую инспекцию, МФЦ или через личный кабинет.
Снизить сумму земельного налога позволит пересмотр кадастровой стоимости, если она выше рыночной. Для этого собственнику следует подать заявление в региональное бюджетное учреждение, отвечающее за кадастровую оценку, и приложить отчет независимого оценщика.
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