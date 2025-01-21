Зверства ВСУ в Судже, авиационные удары в Курской области, атака на Смоленск: последние новости СВО

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Активные столкновения происходят на всех основных направлениях. Российские войска добились успехов в Купянске, Часовом Яре и Торецке, в то время как украинские силы с трудом пытаются удержать свои позиции. О последних событиях в зоне СВО на 21 января расскажет «Радио 1».
Курская область
Российская армия наносит точечные удары по позициям ВСУ, применяя авиацию и артиллерию. В результате успешных операций было уничтожено множество единиц техники и значительное количество личного состава противника. По данным Министерства обороны РФ, за последние сутки ВСУ потеряли более 460 военнослужащих и десятков единиц военной техники, включая танки и бронетранспортёры.
Жительница Суджанского района Курской области рассказала представителю военного следственного управления СК РФ о том, как украинские солдаты расстреляли беременную женщину на трассе, ведущей вглубь региона.
«Беременную женщину расстреляли. Это произошло на трассе, в районе Куриловки. Там было очень страшно. В селах творились настоящие ужасы», — поделилась она.
Боец 352-го мотострелкового полка российской группировки войск «Север» в эфире телеканала «Россия 1» сообщил, что в подвалах освобожденного села Русского Поречного были найдены тела с признаками насильственной смерти — все они были связаны и имели пулевые и осколочные ранения.
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БПЛА ВСУ атаковали Смоленскую область
Украинские дроны несколько раз атаковали Смоленск в ночь на 21 января. В 00:20 произошел первый взрыв, за которым последовал еще один в 00:40, всего зафиксировано около десяти взрывов в регионе. Глава Смоленска Василий Анохин подтвердил, что город подвергся масштабной атаке беспилотников ВСУ.
Один из дронов попал в жилой дом в Заднепровском районе, повредив крышу и вызвав пожар, который охватил не менее шести этажей здания.
Примерно в 1:35 украинский дрон упал рядом с клинической больницей в том же районе. По предварительным данным, целью атак был Смоленский авиационный завод. В два часа ночи в нескольких многоэтажках Смоленска отключилось электричество, а также временно пропало водоснабжение, но вскоре все системы были восстановлены.
Херсонское направление
На Херсонском направлении боевые действия продолжаются без значительных изменений на линии фронта. Основной тактикой сторон остаются атаки с использованием дронов и артиллерии. За последние сутки Вооруженные силы Украины нанесли 46 ударов по населенным пунктам на левом берегу реки. В Новой Каховке в результате обстрелов сгорели несколько автомобилей.
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Торецкое направление
В Торецке российские войска сосредоточили свои усилия на штурме шахты «Торецкая», часть территории которой уже находится под контролем российских сил. Штурмовые отряды также обходят укрепления ВСУ с флангов.
Часовоярское направление
После потери огнеупорного завода украинские подразделения, похоже, теряют контроль над позициями в этом районе. Российские силы полностью захватили микрорайон Северный, и линия фронта сместилась к юго-западной части города, включая жилые кварталы.
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Анастасия Хохлова