Зверства ВСУ в Судже, авиационные удары в Курской области, атака на Смоленск: последние новости СВО

Активные столкновения происходят на всех основных направлениях. Российские войска добились успехов в Купянске, Часовом Яре и Торецке, в то время как украинские силы с трудом пытаются удержать свои позиции. О последних событиях в зоне СВО на 21 января расскажет «Радио 1».