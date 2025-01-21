«Установим свои границы»: Военэксперт обозначил ключевые задачи ВС РФ в зоне СВО на 2025 год

Военнослужащие по контракту в ВС РФ обеспечиваются государственными выплатами, социальными гарантиями и льготами. При заключении контракта выплачиваются единовременные региональная и федеральная выплаты, а также оказывается вся необходимая поддержка как самому военнослужащему, так и его семье. При этом условия прохождения службы, выплаты и льготы зависят от звания, воинской должности, выслуги лет, места прохождения службы и других факторов. Подробнее рассказывает «Радио 1».