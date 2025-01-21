«Установим свои границы»: Военэксперт обозначил ключевые задачи ВС РФ в зоне СВО на 2025 год

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ВС России продолжают разгром формирований ВСУ на территории Курской области. За сутки потери ВСУ составили более 460 военнослужащих, уничтожены четыре танка, четыре боевые машины пехоты, бронетранспортер, девять боевых бронированных машин, 57 автомобилей, пять артиллерийских орудий, миномет, станция радиоэлектронной борьбы, бронированная ремонтно-эвакуационная машина, а также четыре пункта управления БПЛА и склад боеприпасов, сообщили в Минобороны РФ.
Военкор, автор Telegram-канала «Живов Z. Битва за Донбасс» Алексей Живов в беседе с «Радио 1» перечислил основные достижимые цели в СВО на 2025 год.
По его словам, возможно, будет пробоваться десантная операция на Херсоне.
Он подчеркнул, что вышеперечисленное считается ключевым в 2025 году, если сохранится динамика конфликта, темп, и не изменится внешнеполитическая повестка.
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«Будет освобождена от противника Курская область. И, возможно, в случае качественного роста работы ВС РФ в Донецкой Народной Республике будут установлены свои границы. Еще, возможно, будут попытки подойти к городу Запорожье с юго-востока — через Орехов», — сказал он.
По его словам, возможно, будет пробоваться десантная операция на Херсоне.
«Но это зависит от решения командующих, от тех сил и средств, которые они предполагают в готовности. Десантная операция — это вещь сложная и чревата большим количеством потерь. Планируется также подход к городу Запорожье, то есть восстановление центральной целостности Запорожья в составе России и Запорожской области», — добавил эксперт.
Он подчеркнул, что вышеперечисленное считается ключевым в 2025 году, если сохранится динамика конфликта, темп, и не изменится внешнеполитическая повестка.
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Анастасия Бондарева