Daily Mail: Британия выделит Киеву пакет военной помощи в 450 миллионов фунтов

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Украина получит от Великобритании очередной пакет военной помощи на сумму в 450 миллионов фунтов. Об этом сообщает Daily Mail.
«Великобритания построит сотни тысяч беспилотников для отправки на украинскую линию фронта в рамках пакета помощи стоимостью 450 миллионов фунтов стерлингов», — пишет издание.
В долларовом эквиваленте Украина получит от Соединенного Королевства свыше 585 миллионов. На эти средства Лондон предоставит Киеву сотни тысяч беспилотников. К тому же Британия направит 160 миллионов фунтов на ремонт и обслуживание военной техники. Помимо этого Украина планирует закупить противотанковые мины, радиолокационные системы и средства по борьбе с БПЛА.
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Иван Мусатов