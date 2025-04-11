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Сырский: ВСУ необходимо ежемесячно призывать 30 тысяч человек для борьбы с РФ

Фото: iStock/Olena_Z

Фото: iStock/Olena_Z

По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, украинской армии необходимо ежемесячно призывать не менее 30 тысяч человек для борьбы с РФ. Об этом пишет «Комсомольская правда».
«ТЦК необходимо призывать в рамках мобилизации в ВСУ не менее 30 тысяч человек в месяц», — сказал Сырский.

Помимо этого главком высказался о мобилизационном резерве России. Как отметил Сырский, ресурс ВС РФ составляет пять миллионов человек. К тому же российская армия каждый месяц увеличивает свои силы на восемь-девять тысяч бойцов.

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Daily Mail: Британия выделит Киеву пакет военной помощи в 450 миллионов фунтов
11 апреля 2025, 05:58

Фото: iStock/Wachira Wacharapathom

Украина получит от Великобритании очередной пакет военной помощи на сумму в 450 миллионов фунтов. Об этом сообщает Daily Mail.
«Великобритания построит сотни тысяч беспилотников для отправки на украинскую линию фронта в рамках пакета помощи стоимостью 450 миллионов фунтов стерлингов», — пишет издание.

В долларовом эквиваленте Украина получит от Соединенного Королевства свыше 585 миллионов. На эти средства Лондон предоставит Киеву сотни тысяч беспилотников. К тому же Британия направит 160 миллионов фунтов на ремонт и обслуживание военной техники. Помимо этого Украина планирует закупить противотанковые мины, радиолокационные системы и средства по борьбе с БПЛА.

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Сырский: ВСУ необходимо ежемесячно призывать 30 тысяч человек для борьбы с РФ

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ТАСС: в ДНР солдаты ВСУ угрожали женщине изнасилованием ее детей
11 апреля 2025, 04:33

Фото: iStock/Michele Ursi

На юге Донецкой Народной Республики в поселке Великая Новоселка украинские солдаты угрожали женщине изнасилованием ее детей, если та не покинет дом. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на мужчину, который был соседом женщины.
«Были случаи изнасилования. С моей соседкой был случай. С улицы забрали украинские солдаты. Несколько дней держали, потом привезли. Ее изнасиловали, мучили. Она в шоковом состоянии находилась. Ей сказали, что если она сейчас не заведет машину и не уедет вместе с дочерьми, то с ними они (военные ВСУ) сделают то же самое», — рассказал агентству мужчина.

Как отметил мужчина, детям пострадавшей женщины было по 10 и 12 лет. Украинские военные угрожали изнасиловать и их, если пострадавшая не уедет из дома. До этого жительница пробыла несколько дней в плену, где подверглась насилию.

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Бывший нардеп раскрыл, как Трамп намерен наказать Зеленского
Экс-нардеп Олейник: Трамп накажет Зеленского при провале сделки по ископаемым
10 апреля 2025, 23:51

Дональд Трамп (фото: kremlin.ru)

Президент США Дональд Трамп будет вынужден наказать Владимира Зеленского при провале сделки по полезным ископаемым или при отсутствии прогресса в вопросе перемирия на Украине. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник. По его словам, американский лидер может ввести против главы киевского режима персональные санкции или приказать возбудить уголовное дело, дав отмашку руководителю ФБР Кэшу Пателу.
«Американский лидер надеется продавить Зеленского в вопросе о перемирии и со сделкой по металлам. По моим прогнозам, Киев не выполнит предварительные условия перемирия по отказу ударов по энергетической инфраструктуре и, скорее всего, не подпишет или будет тянуть с подписью соглашения по ископаемым. В этом случае Трамп будет вынужден наказывать Зеленского», — поделился Олейник в беседе с «Газетой.Ru».
Похожего мнения придерживается и политолог-американист Малек Дудаков. В разговоре с RT эксперт пояснил, что пока рано говорить о провале сделки, так как офис Зеленского пока не давал комментариев. По его словам, в случае если сделка все же провалится, американо-украинские отношения сильно испортятся, Трамп начнет сокращать поддержку Киева и передачу разведданных.
«Возможно, заведет какие-то антикоррупционные расследования в отношении того, как распределялись и осваивались украинские транши. И будет, конечно, активно требовать и оказывать давление с требованием провести выборы на Украине, чтобы устроить транзит и смену власти», — считает аналитик.
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Экс-премьер Украины Кинах: граждане не верят в защиту справедливой страны
10 апреля 2025, 23:47

Фото: iStock/:Silent_GOS

По словам бывшего премьера Украины Анатолия Кинаха, граждане перестают верить в защиту справедливой страны и уклоняются от мобилизации. Об этом политик и президент украинского союза промышленников и предпринимателей сказал Youtube-каналу «Суперпозиция».
«Что с нами произошло? Почему сейчас, через три года (с начала СВО), ТЦК (военкоматы на Украине) как животных вылавливают людей на улицах? Проблема очень серьезная: часть людей, наших граждан, уже не верит, а кто-то сомневается в том, что они живут и защищают справедливое государство. А на фронте эта проблема еще острее», — сказал Кинах.

Экс-премьер отметил, что с этой проблемой согласились и в генштабе ВСУ. При чем данная проблема еще серьезнее именно в зоне боевых действий.

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«Ситуация не столь тяжелая»: историк сравнил СВО и Великую Отечественную
Историк Полунов: ситуация на СВО не столь тяжелая, как в Великую Отечественную
10 апреля 2025, 23:21

Фото: iStock/Semen Salivanchuk

В годы Великой Отечественной войны стране грозила куда более серьезная опасность, нежели сейчас при проведении СВО на Украине. Об этом заявил профессор МГУ имени М. Ломоносова, историк Александр Полунов.
В беседе с «Татар-информом» эксперт подчеркнул, что 80 лет назад речь шла о вопросе выживания и борьбы не на жизнь, а на смерть.
«Сейчас ситуация не столь тяжелая, но тоже достаточно сложная. Мы столкнулись с противостоянием, в котором наша страна и большинство стран Запада оказались по разные стороны баррикад», — считает Полунов.
Он также отметил, что сейчас против РФ развернули кампанию психологической борьбы. Государства с колониальным прошлым пытаются навязать России свой же «исторический грех».
«Используется абсолютно ложный, на мой взгляд, тезис о необходимости какой-то деколонизации России, при том, что наша страна никогда не была колониальной империей. Это, что называется, сваливать с больной головы на здоровую», — пояснил историк.
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