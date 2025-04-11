Сырский: ВСУ необходимо ежемесячно призывать 30 тысяч человек для борьбы с РФ

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По словам главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, украинской армии необходимо ежемесячно призывать не менее 30 тысяч человек для борьбы с РФ. Об этом пишет «Комсомольская правда».
«ТЦК необходимо призывать в рамках мобилизации в ВСУ не менее 30 тысяч человек в месяц», — сказал Сырский.
Помимо этого главком высказался о мобилизационном резерве России. Как отметил Сырский, ресурс ВС РФ составляет пять миллионов человек. К тому же российская армия каждый месяц увеличивает свои силы на восемь-девять тысяч бойцов.
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