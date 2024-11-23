Daily Mail посчитала, за сколько «Орешник» долетит до Европы

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Российская баллистическая ракета средней дальности «Орешник» может долететь до любого города Европы менее чем за 20 минут. Такие подсчёты произвели журналисты британской газеты Daily Mail.
Отмечается, что расчёты велись с учётом запуска ракеты с ракетного полигона Капустин Яр в Астраханской области. В таком случае «Орешник» достигнет Берлина примерно за 11-12 минут, Рима – за 13-14 минут, Брюсселя – за 14-15 минут, Парижа – за 15-16, а Лондона – за 16-17 минут.
Также ранее военный эксперт Александр Широкорад подчеркнул, что до Киева такая ракета может долететь за пять минут.
21 ноября ВС РФ нанесли ответный удар с применением новейшей баллистической ракеты «Орешник» по оборонному заводу в Днепропетровску.
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Также ранее военный эксперт Александр Широкорад подчеркнул, что до Киева такая ракета может долететь за пять минут.
21 ноября ВС РФ нанесли ответный удар с применением новейшей баллистической ракеты «Орешник» по оборонному заводу в Днепропетровску.
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Анастасия Чинкова