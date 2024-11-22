«Накаркали»: Захарова вспомнила, как Зеленский предлагал тестировать оружие на Украине

Фото: сайт МИД РФ
В России есть несколько систем, подобных «Орешнику», которые в настоящее время проходят испытания. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе совещания с руководством Минобороны и представителями ОПК.
Комментируя слова главы государства официальный представитель МИД России Мария Захарова вспомнила, как Владимир Зеленский, бывший глава Минобороны Украины Алексей Резников и другие представители киевских властей регулярно предлагали территорию Украины в качестве полигона для тестирования новых видов оружия.
21 ноября российские войска в ответ на применение ВСУ дальнобойного оружия провели испытание новейшей баллистической ракеты «Орешник». Ей был нанесён удар по оборонному предприятию в Днепропетровске. В пятницу Путин поздравил руководство Минобороны и разработчиков ракеты с успешным испытанием системы.
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«Накаркали», – отметил Захарова в своём Telegram-канале.
21 ноября российские войска в ответ на применение ВСУ дальнобойного оружия провели испытание новейшей баллистической ракеты «Орешник». Ей был нанесён удар по оборонному предприятию в Днепропетровске. В пятницу Путин поздравил руководство Минобороны и разработчиков ракеты с успешным испытанием системы.
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Анастасия Чинкова