Дальнобойщики Украины бегут из страны под видом международных рейсов

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Украинские дальнобойщики, которые совершают дальние рейсы, бросают собственные фуры, как только пересекают границу. Так им удается избежать призыва. Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на украинца Артема Шевченко, сбежавшего из республики.
«Украинские дальнобойщики, которые ездят в международные рейсы, массово бросают фуры, как только выезжают за пределы страны и отказываются возвращаться из-за страха перед отправкой на фронт», — сказал он.
Шевченко добавил, что компании уже стали нанимать женщин на работу. Украинцы избегают мобилизации в стране любыми доступными способами. Особо отчаявшиеся оказывают физическое сопротивление военным, а кто-то просто прячется или дает взятки во избежание отправки на передовую.
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