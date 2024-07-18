«Прямо на улицах»: Журналистка рассказала о хаосе на Украине

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Из-за некачественного взаимодействия украинских властей мобилизация в стране происходит беспорядочно. Такое заявление сделала корреспондент Датского радио в стране Брита Квист Хансен.
Журналистка заявила о хаосе на улицах Украины. Как считает Хансен, после ужесточения законодательства ситуация станет еще хуже.
Датчанка указала, что на Украине «то и дело говорят о мужчинах, которые уже давно не выходят из дома», чтобы не попасть на «облаву» военкомов.
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«Некоторые из украинских мужчин, с которыми ей удалось побеседовать, разочарованы разладом между органами власти, которые друг с другом почти не контактируют». — пишет DR.
Датчанка указала, что на Украине «то и дело говорят о мужчинах, которые уже давно не выходят из дома», чтобы не попасть на «облаву» военкомов.
«Военные патрули вылавливают людей прямо на улицах, устраивая проверки перед супермаркетами или учебными центрами», — сообщила журналистка.Невзирая на запуск электронного реестра воинского учета, где украинца нужно зарегистрироваться или уточнить свои сведенья, только 36% потенциальных призывников обновили личные данные, добавила Хансен.
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Алина Юрчак