Дальняя авиация получит самолеты на новых принципах, заявил командующий

Фото: istockphoto/Maikel de Vaan
Командующий дальней авиацией России сообщил о поступлении в этом году новой авиационной техники, которая отличается от предыдущих моделей улучшенными характеристиками, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Минобороны.
«У нас есть амбициозный план по модернизации и приобретению новой авиационной техники. Это полностью новые самолеты, основанные на новых принципах с улучшенными характеристиками в области аэродинамики и боевых возможностей», — отметил Кобылаш.Министерство подчеркнуло, что важными задачами для дальней авиации на текущий год остаются поддержание высокого уровня боевой готовности, укрепление технической исправности авиационного оборудования, освоение новых моделей и модернизированных самолетов.
«Важной частью нашей работы является формирование высоких морально-политических и психологических состояний у нашего персонала, улучшение системы обеспечения, а также повышение качества подготовки управленческого состава», — подчеркнули в ведомстве.Кобылаш отметил, что выполнение перед дальней авиацией поставленных задач потребует напряженной и тщательной работы всего коллектива. Он заверил, что все поставленные цели будут достигнуты с высоким качеством.
Читайте также:
Губернатор Богомаз: Над Брянской областью уничтожили второй за сутки БПЛА
Воздушное пространство Польши нарушила российская ракета, направленная на Украину
Представитель ВВС ВСУ Игнат опроверг информацию о получении Киевом партии F-16
Артем Кузьмин