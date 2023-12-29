Представитель ВВС ВСУ Игнат опроверг информацию о получении Киевом партии F-16

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В издании Newsweek появилась статья, в которой утверждалось, что первая партия предназначенных для Киева истребителей F-16 уже поступила на Украину. Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат назвал эту информацию высосанной из пальца.
Ранее в британском министерстве обороны сообщили об окончании теоретического курса обучения на F-16 шестью украинскими пилотами, которые отправились в Данию, чтобы получить там лётную практику. К обучению готова приступить вторая группа лётчиков из десяти человек.
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Александр Бойцов