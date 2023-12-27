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Освобождение Марьинки может стать началом окончательного краха линии обороны ВСУ, с таким заявлением выступил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью журналисту Гарланду Никсону.
«У Марьинки есть потенциал стать местом, где развалится оборона украинских вооруженных сил. Мы об этом уже говорили некоторое время назад», — прокомментировал ситуацию Риттер.
По информации бывшего разведчика, именно в Марьинке находился масштабный пласт укрепрайонов Вооружённых сил Украины, потому, на этом участке произошёл серьёзный прорыв в украинской обороне.
При этом, западные эксперты уже успели заметить, как США и ЕС меняют тактику по отношению к России и начинают готовиться к переговорам.
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Евгения Парфентьева