«Произойдёт адаптация ПВО»: Военэксперт раскрыл, как Tomahawk могут повлиять на СВО
Эксперт Кнутов: ПВО РФ быстро адаптируется к отражению ракет Tomahawk ВСУ
Поставки крылатых ракет Tomahawk из США для ВСУ не окажут значительного влияния на ход российской спецоперации. Так считает директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО), полковник в отставке Юрий Кнутов.
Напомним, спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог заявил Fox News, что Дональд Трамп не возражает против того, чтобы ВСУ начали наносить удары вглубь России.
«Поставки ракет могут сказаться на затягивании военного конфликта. В последующем я полагаю, что через месяца два произойдет адаптация нашей противовоздушной обороны, и мы сможем достаточно эффективно отражать налеты Tomahawk, как это произошло и с HIMARS», — сказал Кнутов «Известиям».
По его словам, Tomahawk могут запускаться с кораблей на расстояние до 2,5 тыс. км и с наземных установок — до 1,8 тыс. км. Однако на Украине нет стратегической авиации и кораблей для их запуска, поэтому будут использоваться только наземные установки.
В свою очередь публицист Александр Роджерс в беседе с Общественной Службой Новостей отметил, что Tomahawk Владимир Зеленский не получит.
«Никакого серьезного события не произошло. Келлог – обманщик, который был многократно пойман на вранье. Теперь Зеленский представляет, что ему дадут американские «Томагавки». Но это откровенный бред. Tomahawk может нести ядерное оружие. Такую ракету никто Украине не даст», — заявил эксперт.
Он пояснил, что удары такими ракетами по территории России повлекут за собой соответствующие ответы, которые произойдут автоматически, и никто не будет разбираться, была ли в конкретной ракете ядерная боеголовка.