«Произойдёт адаптация ПВО»: Военэксперт раскрыл, как Tomahawk могут повлиять на СВО

29 сентября 2025, 18:12

Эксперт Кнутов: ПВО РФ быстро адаптируется к отражению ракет Tomahawk ВСУ

Фото: iStock/e-crow

Поставки крылатых ракет Tomahawk из США для ВСУ не окажут значительного влияния на ход российской спецоперации. Так считает директор Музея войск противовоздушной обороны (ПВО), полковник в отставке Юрий Кнутов.





Напомним, спецпредставитель президента США по вопросам Украины Кит Келлог заявил Fox News, что Дональд Трамп не возражает против того, чтобы ВСУ начали наносить удары вглубь России.





«Поставки ракет могут сказаться на затягивании военного конфликта. В последующем я полагаю, что через месяца два произойдет адаптация нашей противовоздушной обороны, и мы сможем достаточно эффективно отражать налеты Tomahawk, как это произошло и с HIMARS», — сказал Кнутов «Известиям».

«Никакого серьезного события не произошло. Келлог – обманщик, который был многократно пойман на вранье. Теперь Зеленский представляет, что ему дадут американские «Томагавки». Но это откровенный бред. Tomahawk может нести ядерное оружие. Такую ракету никто Украине не даст», — заявил эксперт.