В Кремле высказались о потенциальных угрозах от поставок Киеву ракет Tomahawk

29 сентября 2025, 14:54

Песков: Россия анализирует потенциальные угрозы от поставок Tomahawk Украине

Фото: iStock/vadimrysev

В Кремле заявили о потенциальных угрозах, связанных с возможной поставкой американских ракет Tomahawk Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в Москве внимательно анализируют соответствующие заявления, прозвучавшие со стороны представителей США.