В Кремле высказались о потенциальных угрозах от поставок Киеву ракет Tomahawk
В Кремле заявили о потенциальных угрозах, связанных с возможной поставкой американских ракет Tomahawk Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в Москве внимательно анализируют соответствующие заявления, прозвучавшие со стороны представителей США.
Ранее о возможности передачи крылатых ракет американского производства Киеву говорили вице-президент США Джей Ди Вэнс и спецпосланник президента США Кит Келлог.
Песков подчеркнул, что в Кремле слышали эти заявления, которые тщательно анализируются для оценки потенциальных угроз, которые могут исходить от таких поставок.
По его словам, несмотря на обсуждение поставок новых видов вооружения, это вряд ли повлияет на положение украинской армии на фронтах, поскольку нет никакой панацеи, способной изменить ситуацию для ВСУ в лучшую сторону.
