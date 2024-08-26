Глава МАГАТЭ намерен посетить Курскую АЭС 27 августа

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Гросси во вторник возглавит миссию МАГАТЭ на Курскую АЭС в условиях «серьёзной ситуации», о чём было заявлено ранее.
Гросси отметил, что миссия МАГАТЭ намерена провести независимую оценку ситуации на Курской АЭС.
По его словам, принципы ядерной безопасности во время вооруженных конфликтов, а также выработанные конкретно для Запорожской АЭС могут быть также применимы к Курской АЭС.
Ране появилась информация, что Киевская ГЭС почти полностью разрушена.
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«В свете последних событий и усиления военной активности вблизи Курской АЭС, я внимательно следил за развитием ситуации, особенно в отношении станции. Ситуация постоянно меняется. Завтра я планирую лично посетить станцию, чтобы увидеть, что происходит на месте, и обсудить возможные дальнейшие действия, которые могут потребоваться для оценки состояния физической и ядерной безопасности Курской АЭС», — заявил Гросси.
По его словам, принципы ядерной безопасности во время вооруженных конфликтов, а также выработанные конкретно для Запорожской АЭС могут быть также применимы к Курской АЭС.
Ране появилась информация, что Киевская ГЭС почти полностью разрушена.
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Мира Полтева