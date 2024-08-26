Аналитик рассказал о перекрытой ВС РФ дороге жизни для ВСУ

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Российские войска перекрыли боевикам ВСУ дорогу жизни, рассказал «Ленте.ру» отставной полковник Анатолий Матвийчук. Речь идет о дороге в направлении Покровска. Аналитик подчеркнул, что укронацисты находятся в «тактическом окружении».
«…Это выход на Покровск, который называется "воротами в Донецк". Дорога, которая идет к Покровску, — это «дорога жизни» для ВСУ. Мы ликвидируем полностью логистику и центр логистики в этом регионе, то есть мы выходим напрямую к южной группировке войск противника, который сегодня занимает Краматорск», — пояснил собеседник журналистам.Ранее сообщалось, какую операцию ВСУ сорвали бойцы ВС РФ на Днепре.
Спецоперация по защите Донбасса от геноцида граждан со стороны киевского режима продолжается.
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