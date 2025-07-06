Дандыкин раскрыл, откуда безэкипажные катера ВСУ атаковали Новороссийск

06 июля 2025, 12:10

Капитан Дандыкин сообщил о попытках Украины атаковать важнейший порт в России

Фото: Istock/Andrey Kulagin

Новороссийск является ключевым портом России по перевалке различных грузов. Именно поэтому Украина провела попытку атаки на российский город, применив скоростные беспилотные надводные аппараты. Капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в разговоре с аif.ru, заявил откуда была произведена атака.





Ночью 6 июля Новороссийск атаковали безэкипажные катера ВСУ. Мэр города Андрей Кравченко доложил, что все службы области были приведены в состояние боевой готовности.



Дандыкин отметил, что Киев ищет подход к Черноморскому флоту России. Удар по Новороссийскому порту стал для Украины целью для противодействия обстрелам России по киевским складам и военным объектам.

«Думаю, катера шли из акватории Одессы. Вполне вероятно, второй пункт — это Очаков. Но в силу того, что на Кинбурнской косе находятся наши люди, то Одесса и Черноморск — более вероятны, оттуда выдвигаются», — заявил эксперт.