Дандыкин раскрыл, откуда безэкипажные катера ВСУ атаковали Новороссийск
Капитан Дандыкин сообщил о попытках Украины атаковать важнейший порт в России
Новороссийск является ключевым портом России по перевалке различных грузов. Именно поэтому Украина провела попытку атаки на российский город, применив скоростные беспилотные надводные аппараты. Капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в разговоре с аif.ru, заявил откуда была произведена атака.
Ночью 6 июля Новороссийск атаковали безэкипажные катера ВСУ. Мэр города Андрей Кравченко доложил, что все службы области были приведены в состояние боевой готовности.
Дандыкин отметил, что Киев ищет подход к Черноморскому флоту России. Удар по Новороссийскому порту стал для Украины целью для противодействия обстрелам России по киевским складам и военным объектам.
«Думаю, катера шли из акватории Одессы. Вполне вероятно, второй пункт — это Очаков. Но в силу того, что на Кинбурнской косе находятся наши люди, то Одесса и Черноморск — более вероятны, оттуда выдвигаются», — заявил эксперт.Капитан добавил, что удары наносятся ещё и для того, чтобы сорвать курортный сезон на побережье.