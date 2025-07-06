Зеленский анонсировал новые удары вглубь территории России

06 июля 2025, 11:49

Зеленский пообещал наносить новые удары вглубь регионов России

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский анонсировал новые удары вглубь регионов РФ. Соответствующий пост он опубликовал в социальной сети Х.