Зеленский анонсировал новые удары вглубь территории России
Владимир Зеленский анонсировал новые удары вглубь регионов РФ. Соответствующий пост он опубликовал в социальной сети Х.
Публикацию предводитель киевского режима сопроводил кадрами ударов по различным объектам на территории России. По словам Зеленского, Киев «расширяет производство вооружений» дальнего радиуса действия совместно с Западом, чтобы «снизить аппетиты» Москвы.
Он назвал «создание средств для защиты жизни» приоритетами Украины. Зеленский также поблагодарил союзников, которые поддерживают украинский ВПК.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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