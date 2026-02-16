НАБУ: группа Миндича создала офшорный фонд для отмывания 100 млн долларов

16 февраля 2026, 11:26

Фото: iStock/Tetiana Kitura

Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило о создании офшорного фонда на острове Ангилья для легализации более 100 миллионов долларов. По версии следствия, к схеме причастна группа бизнесмена Тимура Миндича.