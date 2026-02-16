НАБУ: группа Миндича создала офшорный фонд для отмывания 100 млн долларов
Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило о создании офшорного фонда на острове Ангилья для легализации более 100 миллионов долларов. По версии следствия, к схеме причастна группа бизнесмена Тимура Миндича.
Как сообщили в ведомстве, фонд зарегистрировали в феврале 2021 года по инициативе участников организации, которую НАБУ и САП разоблачили в ноябре 2025-го. Предполагалось привлечь около 100 миллионов долларов под видом инвестиций, полученных от деятельности в энергетическом секторе.
Руководителем структуры стал знакомый фигурантов — гражданин Сейшельских островов и Сент-Китс и Невис, которого следствие считает специалистом по отмыванию средств. Среди инвесторов названы бывшая жена и четверо детей экс-министра Германа Галущенко, их участие оформили через две компании на Маршалловых островах. Счета фонда открыли в трёх банках Швейцарии.
Герману Галущенко предъявили обвинение в участии в преступной организации и легализации доходов в особо крупном размере. Ранее он проходил по делу как свидетель. Сообщается, что в ночь на 15 февраля бывшего министра задержали при попытке покинуть страну.
