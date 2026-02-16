Выпускникам ряда регионов России разрешили не сдавать ЕГЭ в 2026 году
Выпускникам из Белгородской, Брянской и Курской областей разрешили не сдавать Единый государственный экзамен (ЕГЭ) и Основной государственный экзамен (ОГЭ) в 2026 году. Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил об этом в интервью РИА Новости.
Теперь ученики этих регионов смогут выбрать: сдавать выпускной экзамен или получить аттестат на основе промежуточной аттестации. Этот формат доступен для образовательных организаций, которые попадут в специальный список. Министр отметил, что такое решение связано с продолжающейся напряженной ситуацией в приграничных областях.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
