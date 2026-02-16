Выпускникам ряда регионов России разрешили не сдавать ЕГЭ в 2026 году

16 февраля 2026, 09:07

Выпускникам из приграничных регионов России разрешили не сдавать ЕГЭ в 2026 году

Фото: iStock/sengchoy

Выпускникам из Белгородской, Брянской и Курской областей разрешили не сдавать Единый государственный экзамен (ЕГЭ) и Основной государственный экзамен (ОГЭ) в 2026 году. Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил об этом в интервью РИА Новости.