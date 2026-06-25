Сотрудники ТЦК в Одессе «мобилизовали» собаку украинца

25 июня 2026, 22:36

В Одессе сотрудники ТЦК украли собаку мужчины при попытке мобилизации

Фото: istockphoto/Anna Reshetnikova

В Одессе произошел инцидент с участием сотрудников военкомата, которые попытались мобилизовать мужчину, а после того как ему удалось скрыться, забрали его собаку. Позже животное нашли на улице с травмой конечности, пишут украинские СМИ.