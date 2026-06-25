Сотрудники ТЦК в Одессе «мобилизовали» собаку украинца
В Одессе произошел инцидент с участием сотрудников военкомата, которые попытались мобилизовать мужчину, а после того как ему удалось скрыться, забрали его собаку. Позже животное нашли на улице с травмой конечности, пишут украинские СМИ.
Как сообщают обозреватели, инцидент произошел в четверг. Сотрудники территориального центра комплектования задержали мужчину, прогуливавшегося с собакой породы джек-рассел-терьер. Мужчине удалось убежать, однако его питомца посадили в микроавтобус. Питомцу сломали лапу.
На опубликованных кадрах видно, как представитель военкомата затаскивает пса в автомобиль. Отмечается, что речь идет о той же породе, что и известный в украинском медиапространстве пес-сапер по кличке Патрон, который в 2022 году использовался в кампании по популяризации вооруженных сил.
На Украине в последнее время участились случаи жестких действий со стороны военкомов при принудительной мобилизации, что регулярно вызывает общественный резонанс и протесты. В социальных сетях и СМИ нередко появляются видео, на которых сотрудники военкоматов с применением силы задерживают граждан и увозят их в автобусах.
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