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Редактор немецкой газеты Welt Штефан Ауст в программе Maishberger сообщил, что украинские войска не смогут победить в конфликте с Россией и, как результат, получить потерянные территории, передает Das Erste.
По словам Ауста, в настоящее время наблюдается острая необходимость в переговорах. Он также отметил, что раньше следовало сделать все необходимое, чтобы избежать этого противостояния.
Ранее военный аналитик, главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил в беседе с РИА Новости, что слова главкома ВС Украины Александра Сырского о переходе украинской стороны к обороне подтверждает провал контрнаступления и стратегическую инициативу ВС РФ.
Напомним, 4 июня ВСУ начали контрнаступление на Артёмовском, Запорожском и Южно-Донецком направлениях. Украинская армия бросила в бой бригады, прошедшие подготовку НАТО и вооружённые западной техникой. По словам президента России Владимира Путина, попытки продвижения войск противника провалились. Российские военные остановили ВСУ, отбросив на исходные позиции.
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Ранее военный аналитик, главред журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил в беседе с РИА Новости, что слова главкома ВС Украины Александра Сырского о переходе украинской стороны к обороне подтверждает провал контрнаступления и стратегическую инициативу ВС РФ.
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Екатерина Коршунова