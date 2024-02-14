ВС РФ взяли под огневой контроль дорогу снабжения ВСУ под Донецком

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Российские военные установили огневой контроль над одной из основных дорог снабжения ВСУ под Донецком. Об этом сообщил советник главы Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский.
«Главная артерия, по которой шло снабжение ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) под Донецком сейчас находится под огневым контролем наших сил», - передает ТАСС слова Климаковского.Ранее в Минобороны также заявляли, что российские военные атаковали по тыловым позициям Вооруженных сил Украины на Купянском направлении. Уточняется, что с помощью ракетных ударов были уничтожены украинские укрепления и склад боеприпасов. По данным Минобороны, изначально цели обнаружила воздушная разведка. ВС РФ засекли регулярные передвижения живой силы и техники украинских войск, включая большое количество грузовиков. Затем бойцы передали данные товарищам для организации атаки.
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Элина Позднякова