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ВСУ атаковали Петербург беспилотниками

Беглов: беспилотники атаковали объекты гражданской инфраструктуры в Петербурге
Фото: iStock/Terry Papoulias

Вооружённые силы Украины нанесли удары по целям в Петербурге. Повреждения получили объекты гражданской инфраструктуры.



Как сообщил губернатор Северной столицы Александр Беглов в Телеграм-канале, атака началась ранним утром. Под ударом оказались объекты гражданской инфраструктуры на Московском шоссе. По словам главы города, в настоящее время экстренные службы занимаются ликвидацией последствий.

«Оперативный штаб, который возглавляю лично, координирует деятельность городских служб и межведомственное взаимодействие», — добавил Беглов.
Ранее в Ленинградской области объявили угрозу БПЛА. Губернатор региона Александр Дрозденко заявлял об 11 сбитых беспилотниках, однако позже это число выросло до 50.
Александр Огарёв

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