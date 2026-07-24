ВСУ атаковали Петербург беспилотниками
Беглов: беспилотники атаковали объекты гражданской инфраструктуры в Петербурге
Вооружённые силы Украины нанесли удары по целям в Петербурге. Повреждения получили объекты гражданской инфраструктуры.
Как сообщил губернатор Северной столицы Александр Беглов в Телеграм-канале, атака началась ранним утром. Под ударом оказались объекты гражданской инфраструктуры на Московском шоссе. По словам главы города, в настоящее время экстренные службы занимаются ликвидацией последствий.
«Оперативный штаб, который возглавляю лично, координирует деятельность городских служб и межведомственное взаимодействие», — добавил Беглов.Ранее в Ленинградской области объявили угрозу БПЛА. Губернатор региона Александр Дрозденко заявлял об 11 сбитых беспилотниках, однако позже это число выросло до 50.