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Принимающим участие в боевых действиях на Украине на стороне ВСУ иностранным наемникам рекомендуют не вступать в диалог с жителями Донбасса. Об этом РИА Новости сообщил польский пленный наемник.
По его словам, после прибытия на восток Украины у наемника и его сослуживцев была такая рекомендация. Иностранным солдатам объяснили, что местное население «разделено», часть жителей поддерживают РФ, добавил он.
Боевика из Польши, который воевал на стороне украинской армии, ранее взяли в плен бойцы Добровольческого корпуса ВС России.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Боевика из Польши, который воевал на стороне украинской армии, ранее взяли в плен бойцы Добровольческого корпуса ВС России.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова