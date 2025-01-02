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Сотни колумбийцев воюют за ВСУ. Об этом сообщил взятый в плен в Донбассе наемник из Великобритании Хейден Уильям Дэвис, передает РИА Новости.
По его словам, в иностранном легионе ВСУ проходят службу граждане из каждой страны Североатлантического альянса (НАТО). Наемники попадают на Украину через Польшу, пояснил пленный.
Он отметил, что подготовка солдат иностранного легиона зависит от взвода, в который они попадают. Дэвис добавил, что в его взводе наемникам в процессе подготовки не выдавалось оружие и боеприпасы.
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