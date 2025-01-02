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Наемник из Британии рассказал, сколько колумбийцев воюют за ВСУ

Британский наемник Дэвис заявил, что за ВСУ воюют сотни колумбийцев
Фото: iStock/CatEyePerspective

Фото: iStock/CatEyePerspective

Сотни колумбийцев воюют за ВСУ. Об этом сообщил взятый в плен в Донбассе наемник из Великобритании Хейден Уильям Дэвис, передает РИА Новости.


По его словам, в иностранном легионе ВСУ проходят службу граждане из каждой страны Североатлантического альянса (НАТО). Наемники попадают на Украину через Польшу, пояснил пленный.

Он отметил, что подготовка солдат иностранного легиона зависит от взвода, в который они попадают. Дэвис добавил, что в его взводе наемникам в процессе подготовки не выдавалось оружие и боеприпасы.

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В ДНР взяли в плен польского наемника
Российские бойцы взяли в плен в ДНР наемника из Польши, воевавшего за Киев
02 января 2025, 08:41

Фото: iStock/Sinenkiy

Бойцы Добровольческого корпуса взяли в плен в ДНР польского наемника, воевавшего за ВСУ. Об этом сообщил РИА Новости командир одного из подразделений.
Кадры с показаниями воевавшего на стороне противника иностранца будут опубликованы в ближайшее время, передает агентство. Другие подробности в настоящее время не уточняются.

Ранее сообщалось, что польские наемники с нацистской символикой были ликвидированы на Кинбурнской косе. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Глава Воронежской области сообщил о перехвате беспилотника
02 января 2025, 08:26

Фото: iStock/Diy13

Средства радиоэлектронной борьбы обезвредили украинский БПЛА в Воронежской области. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Гусев.
По данным главы региона, беспилотник перехватили в 3:42 мск. Согласно предварительной информации, пострадавших и разрушений нет.

Вечером 1 января в области объявили опасность атаки БПЛА. В 20:41 Гусев написал об уничтожении нескольких дронов в регионе.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#дрон
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#спецоперация
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В Черкасской области Украины прогремели взрывы
«Страна.ua»: в Каневе Черкасской области Украины прогремели взрывы
02 января 2025, 08:14

Фото: iStock/Oleksiy Samsonov

Взрывы прозвучали в Черкасской области Украины на фоне воздушной тревоги. Об этом информирует издание «Страна.ua».
Согласно информации источника, звуки взрывов были слышны в городе Канев. По имеющимся данным, в Черкасской, Сумской, Кировоградской, Одесской и Николаевской областях Украины звучал сигнал воздушной тревоги.

Иные подробности в настоящее время не уточняются.

В среду, 1 января, в Киеве произошло несколько взрывов, работала система противовоздушной обороны.

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#взрыв
#украина
#спецоперация
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Над территорией России за ночь сбили 13 украинских беспилотников
Силы ПВО ночью сбили 13 БПЛА ВСУ в пяти регионах России
02 января 2025, 07:56

Фото: iStock/NiseriN

Дежурные средства ПВО уничтожили за минувшую ночь 13 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что по четыре БПЛА были сбиты в Брянской и Курской областях, три — над Белгородской областью, по одному — в Воронежской и Калужской областях. Иных подробностей в российском оборонном ведомстве не привели.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#спецоперация
#пво
#дрон
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Пушков рассказал, чего боятся в Киеве
Пушков: в Киеве боятся, что Трамп раскроет объемы хищения помощи США
02 января 2025, 07:23

Алексей Пушков (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Избранный президент США Дональд Трамп может провести аудит, чтобы расследовать нецелевое использование Киевом американской военной помощи. Об этом в Telegram-канале написал глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков.
Он пояснил, что киевский режим боится, что республиканский политик раскроет объемы хищения помощи Соединенных Штатов. По его словам, тема коррупции на Украине может стать одной из главных тем года для американцев.

Пушков добавил, что о желании проверить нецелевое использование средств говорят и в команде Трампа, и в Конгрессе.

Ранее Владимир Зеленский в интервью журналисту CNN Фариду Закарию попытался оправдать коррупцию в стране, чем вызвал шок у своего собеседника. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Во Львове прошло факельное шествие в честь Степана Бандеры
«Страна.ua»: во Львове прошло факельное шествие бандеровцев по дню рождения Бандеры
02 января 2025, 06:41

Фото: iStock/Andi Edwards

Во Львове сторонники Степана Бандеры провели факельное шествие в честь дня рождения лидера «Организации украинских националистов»*. Об этом сообщило издание «Страна.ua», опубликовав видео с площади города, где собралась толпа с факелами.




Параллельно в городе Славянске Донецкой народной республики, контролируемом Вооруженными силами Украины, появились плакаты с поздравлениями в честь Бандеры, чей день рождения отмечается 1 января.

Ранее сообщалось, что на Украине сотрудники территориального центра комплектования и социальной поддержки (аналог военкомата РФ) сильно избили нескольких мужчин. Видео инцидента опубликовал депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своём Telegram-канале.

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ВС РФ уничтожили девять украинских минометных расчетов
ВС РФ уничтожили 9 минометных расчетов и 13 пунктов управления БПЛА ВСУ
02 января 2025, 06:21

Фото: istockphoto/IherPhoto

Подразделения группировки «Запад» за минувшие сутки уничтожили девять минометных расчетов и 13 пунктов управления беспилотниками противника, сообщил начальник пресс-центра Иван Бигма.
«В ходе контрбатарейной борьбы артиллерийскими подразделениями уничтожены... девять минометных расчетов... Уничтожено 13 пунктов управления БПЛА», — сказал Бигма РИА Новости.
В ходе контрбатарейной борьбы также ликвидированы более 50 украинских боевиков и танк Т-72. В результате отражения девяти атак штурмовых групп противника украинские силы потеряли 25 единиц вооружения. Бигма уточнил, что расчеты ПВО группировки уничтожили два беспилотника самолетного типа.

Ранее сообщалось, что ВСУ нанесли удар кассетным снарядом из РСЗО HIMARS по Пантелеймоновке в ДНР. По данным главы региона Дениса Пушилина, пятеро человек пострадали.

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#пво
#сво
#украина
#всу
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ВСУ обстреляли ДНР ракетами РСЗО HIMARS, ​пострадали мирные жители
ВСУ обстреляли Пантелеймоновку в ДНР кассетными снарядами HIMARS, 5 пострадавших
02 января 2025, 00:12

Фото: iStock/:vadimrysev

ВСУ нанесли удар кассетным снарядом из РСЗО HIMARS по Пантелеймоновке в ДНР, сообщили РИА Новости в СЦКК. Есть пострадавшие.
В результате обстрела повреждено несколько пятиэтажек, выбиты стекла в домах, уничтожен гражданский автомобиль. По данным главы региона Дениса Пушилина, пятеро человек пострадали. Из них четыре мирных жителя получили ранения. В Telegram-канале РИА Новости выложили кадры последствия атаки ВСУ.



Корреспондент «Известий» Евгений Быковский уточнил, что ракета попала в центр двора жилого микрорайона.

«Предварительно, били с применением РСЗО HIMARS, по жилой застройке выпустили целый «пакет» ракет. Сгорели машины, разбило стекла как минимум в трех пятиэтажных жилых домах», — пояснил корреспондент.
Точное количество пострадавших и объем ущерба уточняются.

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Новое видео жестокого избиения в украинском военкомате появилось в сети
Депутат Рады Дмитрук выложил видео с избиением мужчин в украинском ТЦК
01 января 2025, 23:28

Фото: iStock/Oleksander Bontei

На Украине сотрудники территориального центра комплектования и социальной поддержки (аналог военкомата РФ) сильно избили нескольких мужчин. Видео инцидента опубликовал депутат Верховной рады Артем Дмитрук в своём Telegram-канале.
На записи видно, как работники ТЦК громко ругают и избивают кулаками мужчин. Место происшествия политик не уточнил, лишь подписал «Будни ТЦК», указывая на обыденность подобных издевательств.



С февраля 2022 года на Украине действует режим всеобщей мобилизации, который неоднократно продлевался. В мае 2024 года вступил в силу закон о её ужесточении, позволивший призвать на службу ещё больше граждан. Власти активно предотвращают попытки уклонения от призыва.

В соцсетях регулярно появляются видео насильственной мобилизации, где мужчин задерживают прямо на улицах, в общественных местах и даже в кафе. Факты избиения в военкоматах становятся частыми и порой приводят к трагическим последствиям.

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