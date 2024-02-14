Зеленский поставил задачу ВСУ «ослепить» ВС РФ в зоне СВО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что провел совещание с правительством, военными и ОПК, где дал поручение «ослепить» российские силы в зоне боевых действий.
На мероприятии присутствовали в том числе и новый главком ВСУ Александр Сырский, а также министр обороны Украины Рустем Умеров.
Напомним, накануне стало известно, что ВС РФ нанесли ракетный удар по украинскому полигону в Селидово в 35 километрах западнее Донецка. В это время на объекте происходило построение частей ВСУ. В момент атаки на полигоне находилось до полутора тысяч украинских военнослужащих, прибывших туда на учения из резерва. Эти подразделения позже должны были направиться под Авдеевку.
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«"Орлан" или ZALA над линией фронта-это глаза для российской артиллерии и ударных БПЛА. На Украине есть решение, как их ослепить. Надо внедрять системный подход, от идентификации до эффективного применения РЭБ и средств впечатления», — написал Зеленский в своем Telegram-канале.
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Элина Позднякова