«Даже мертвыми привозят»: бывший боевик ВСУ рассказал о мобилизации на Украине
Пленник ВСУ рассказал, что на фронт привозят мертвых
Киевский режим отправляет на фронт инвалидов и мертвых людей, рассказал украинский военнопленный на допросе.
Соответствующую информацию предоставили в Минобороны РФ. Пленник подчеркнул, что людей привозят автобусами, и они умирают прямо в них.
«Они даже не смотрят на людей. Инвалид, не инвалид – не важно. (…) даже мёртвыми привозят. Только успевали откачивать, у него эпилепсия была, больной человек. Его три раза откачивали только», — сказал бывший боевик.Он добавил, что украинскую медкомиссию не интересует возраст и здоровье мобилизованных. По его словам, на одного из парней надели амуницию, несмотря на горб на спине. Есть даже те, «у кого нога короче другой», отметил пленник. Мобилизация на Украине началась 24 февраля 2022 года. Эксперты отмечали насильственные действия украинских военкомов в отношении мобилизованных.