19 июля 2025, 13:17

Пленник ВСУ рассказал, что на фронт привозят мертвых

Фото: istockphoto/Olena_Z

Киевский режим отправляет на фронт инвалидов и мертвых людей, рассказал украинский военнопленный на допросе.





Соответствующую информацию предоставили в Минобороны РФ. Пленник подчеркнул, что людей привозят автобусами, и они умирают прямо в них.



