ВС РФ нанесли удар по ТЦК и авиаремонтному предприятию на Украине
ВС РФ нанесли поражение территориальному центру комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине), военному аэродрому и авиаремонтному заводу. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Отмечается, что оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией нескольких российских группировок войск было нанесено поражение ТЦК, инфраструктуре военного аэродрома, авиаремонтному предприятию, местам подготовки к запуску ударных БПЛА, а также пунктам временной дислокации украинских формирований в 132 районах.
Также сообщается, что за сутки ВСУ потеряли более 1195 военнослужащих.
За минувшие сутки российские средства ПВО сбили шесть авиабомб и 349 беспилотников.
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