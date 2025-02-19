«Даже не наблюдается»: бойцы ВС РФ рассказали о ситуации с техникой у ВСУ

На Дзержинском (Торецком) направлении в ДНР у ВСУ начались проблемы с техникой. Как рассказал боец группы Сыча 56-го батальона с позывным Мурик, ранее противник активно использовал технику для подвоза пехоты, но сейчас ее практически не видно.