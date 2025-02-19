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На Дзержинском (Торецком) направлении в ДНР у ВСУ начались проблемы с техникой. Как рассказал боец группы Сыча 56-го батальона с позывным Мурик, ранее противник активно использовал технику для подвоза пехоты, но сейчас ее практически не видно.
«На данный период времени техника у них заканчивается. Поначалу они хорошо выходили на наши позиции, можно сказать, впрямую, в лоб. Выходили вывозить свою пехоту, подвозить к нашим позициям. На данный период времени техника даже не наблюдается», — отметил он в беседе со спецкором RT Александром Пискуновым.Тем временем стало известно, что 501-й батальон 36-й бригады морской пехоты ВСУ снова перебрасывают под Суджу, несмотря на значительные потери. Как сообщает Pravda.Ru, подразделение, утратившее более 50% личного состава, было отправлено на доукомплектование, но уже через две недели подготовки в Николаевской области его вернули в приграничье.
«Штурмовые подразделения укомплектовали за счет связистов, родные которых сейчас жалуются в соцсетях и просят помочь «хлопцам». Любопытно, что связист, мобилизованный из Ивано-Франковска, одновременно с просьбами о помощи рассуждает и о возможности дезертирства», — пишет издание.Читайте также:
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