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Решающим фактором в переговорах между США и Россией станут успехи РФ в зоне специальной военной операции на Украине. Такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал депутат Госдумы Александр Толмачев.
Он подчеркнул, что заявления западных СМИ о том, что боестолкновения «фактически закончены», преждевременны и непрофессиональны.
По словам Толмачева, американские журналисты стремятся подчеркнуть ключевую роль Дональда Трампа в решении украинского вопроса, однако ситуация на месте выглядит иначе. Российские бойцы продолжают выполнять задачи, рискуя жизнью, а военные успехи страны становятся все более значимыми.
Депутат отметил, что, хотя переговоры сдвинулись с мертвой точки, их итог остается неопределенным.
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По словам Толмачева, американские журналисты стремятся подчеркнуть ключевую роль Дональда Трампа в решении украинского вопроса, однако ситуация на месте выглядит иначе. Российские бойцы продолжают выполнять задачи, рискуя жизнью, а военные успехи страны становятся все более значимыми.
Депутат отметил, что, хотя переговоры сдвинулись с мертвой точки, их итог остается неопределенным.
«Как все будет на самом деле, никто в мире не знает. И решающую роль здесь сыграют именно военные успехи России», — заключил Толмачев.Читайте также:
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Данил Пономарев