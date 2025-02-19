ВС РФ взяли под контроль дорогу в Судже и громят ВСУ в Курской области: последние новости СВО на 19 февраля

Фото: istockphoto/Three Spots
ВС РФ продолжают наступление на нескольких направлениях, демонстрируя успехи на Херсонском, Запорожском, Часовярском, Краснолиманском и Угледарском фронтах. Вооружённые силы Украины оказывают упорное сопротивление, однако несут потери и отступают из Кураховского «котла». Подробнее о ситуации в зоне СВО расскажет «Радио 1».
Курская область
В районе села Свердликово Суджанского района российские войска активно наступают в юго-восточном направлении вдоль государственной границы с целью расширения контроля над стратегически важными участками.
По информации Telegram-канала «Рыбарь», подразделения ВС РФ выбили украинских военнослужащих с южной и восточной окраин Свердликово, и сейчас идет зачистка территории села и его окрестностей. Подразделения Воздушно-десантных войск, закрепившись на позициях, продвигаются в сторону города Суджа, вытесняя противника из укрепленных опорных пунктов в лесах. В Минобороны России уже подтвердили эти сведения.
Херсонское направление
Российские беспилотники продолжают эффективно наносить удары по позициям украинских войск. В населённом пункте Веровка была уничтожена американская РЛС контрбатарейной борьбы, что существенно снижает возможности ВСУ по корректировке артиллерийского огня. В ответ украинские формирования обстреляли населённые пункты на левом берегу Днепра, выпустив 38 снарядов.
Фото: iStock/bbsferrari
Запорожское направление
В районе населённых пунктов Каменское и Орехов продолжаются позиционные бои. В Васильевке украинские силы применили кассетные боеприпасы для удара по зданию почты, что вновь подтверждает использование запрещённого вооружения против гражданских объектов.
Торецкое направление
В этом районе продолжаются ожесточенные бои. Российские войска почти завершили операцию по зачистке Торецка, сосредоточив усилия на районах Щербиновки, Петровки и Леонидовки. Тем не менее, украинские силы в западных пригородах города продолжают оказывать стойкое сопротивление.
Часовоярское направление
В пределах города идут интенсивные уличные сражения. На южном фланге российские войска добились тактических успехов, продвигаясь к Ступочкам вдоль дороги на Константиновку. Авиация наносит удары ФАБами по украинским позициям в Константиновке и Краматорске. Расстояние от Ступочек до Константиновки сократилось до 6 километров, от Щербиновки — до 10, а от Водяного Второго — до 20 километров.
Купянское направление
Читайте также:
Россия может очень быстро уничтожить Украину — Трамп
Медведев заявил, что «главный покровитель» в лице США разозлился на Зеленского
В Самарской области дроны ВСУ атаковали завод
Анастасия Хохлова