ВС РФ взяли под контроль дорогу в Судже и громят ВСУ в Курской области: последние новости СВО на 19 февраля

ВС РФ продолжают наступление на нескольких направлениях, демонстрируя успехи на Херсонском, Запорожском, Часовярском, Краснолиманском и Угледарском фронтах. Вооружённые силы Украины оказывают упорное сопротивление, однако несут потери и отступают из Кураховского «котла». Подробнее о ситуации в зоне СВО расскажет «Радио 1».