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Российские военные освободили деревню Рубанщина в Суджанском районе Курской области. Этот населённый пункт находится в непосредственной близости от трассы Суджа — Юнаковка.
Об этом сообщил телеграм-канал «Друг для друга». Официального подтверждения освобождения деревни российскими войсками со стороны министерства обороны РФ пока не было. Отмечается, что по трассе Суджа — Юнаковка отдельные разрозненные группы ВСУ ещё пытались прорваться в Сумскую область Украины. Теперь они будут окончательно лишены такой возможности. После взятия Рубанщины российские войска установили над дорогой полный огневой контроль
На территории этой деревни находится памятник архитектуры XIX века — старинная усадьба купцов Тахтамировых. Украинские оккупанты устроили в историческом здании военный объект.
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Александр Бойцов