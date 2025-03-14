У ВСУ не осталось путей отступления из Курской области

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Боевикам ВСУ больше некуда отступать из Курской области в связи с освобождением ВС РФ Гончаровки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в российских силовых структурах.
«Они отступали через Гончаровку. Сейчас не осталось путей отступления», — говорится в сообщении.
Напомним, 14 марта Минобороны официально заявило об освобождении Гончаровки в Курской области. На сегодняшний день армия России продолжает активно освобождать территории Курщины от оккупантов. ВСУ вынуждены отступать. Боевики массово пытаются бежать на украинскую территорию.
12 марта Минобороны сообщило об освобождении населенных пунктов Казачья Локня, 1-й Княжий, 2-й Княжий, Замостье и Мирный.
13 марта были полностью освобождены Суджа, Меловой и Подол.
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